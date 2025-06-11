Окишор: «Дзюба 100 процентов великий игрок»

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор поделился мнением о форварде «Акрона» Артеме Дзюбе.
– Как отреагировал на рекорд Дзюбы?
– Даже был на этом матче против Гренады. Переживал за этот рекорд, как и все остальные на стадионе. Дзюбу 100 процентов можно назвать великим игроком – он побил два таких больших рекорда в российском футболе.
– То есть для тебя это топ-игрок?
– Конечно. И очень сильная личность. Дзюба харизматичный, ментально сильный. Только сильный человек может продолжить показывать высокий уровень после всего, через что он прошел.
- Дзюба в 2025 году стал лучшим бомбардиром в истории России и лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
- Артем играет на профессиональном уровне 19 лет.
- Больше всего матчей – за «Зенит» (2015-2022 годы).
Источник: «РБ Спорт»