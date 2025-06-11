Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Окишор: «Дзюба 100 процентов великий игрок»

Вчера, 12:34
3

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор поделился мнением о форварде «Акрона» Артеме Дзюбе.

– Как отреагировал на рекорд Дзюбы?

– Даже был на этом матче против Гренады. Переживал за этот рекорд, как и все остальные на стадионе. Дзюбу 100 процентов можно назвать великим игроком – он побил два таких больших рекорда в российском футболе.

– То есть для тебя это топ-игрок?

– Конечно. И очень сильная личность. Дзюба харизматичный, ментально сильный. Только сильный человек может продолжить показывать высокий уровень после всего, через что он прошел.

  • Дзюба в 2025 году стал лучшим бомбардиром в истории России и лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
  • Артем играет на профессиональном уровне 19 лет.
  • Больше всего матчей – за «Зенит» (2015-2022 годы).

Еще по теме:
Гладышев – третий футболист с покером за сборную России 2
Мелехин – о Бонифаци из «Байера»: «Против Дзюбы тяжелее» 1
Определен лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо Дзюба Артем Окишор Виктор
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1749640497
Встал в один ряд с Великим инквизитором Торквемадой и Великим комбинатором Бендером.
Ответить
FFR
1749645903
Великий только по габаритам.
Ответить
Янвapь 62
1749649813
Великей
Ответить
Главные новости
Заварзин – о Комличенко: «Среднестатистический игрок, хорошо, что с российским паспортом»
09:26
4
Романцев сказал, можно ли считать переход Карпина в «Динамо» предательством «Спартака»
08:57
4
Радимов рассказал, куда поехал Карпин после матча сборной России в Минске
08:20
1
Личка принял решение по работе в России
07:49
5
Карпин назвал свой новый клуб, Личка не хочет в ЦСКА, Жерсон – в «Зените», уход Тикнизяна из «Локо» и другие новости
00:38
1
В Беларуси недовольны поведением Карпина
00:06
13
Во «Фламенго» рады, что избавились от проданного «Зениту» Жерсона
Вчера, 23:51
12
Месси вступил в перепалку с Хамесом: «Ты много говоришь»
Вчера, 23:20
4
Кечинов поделился, что его огорчает в сборной России
Вчера, 22:41
3
РФС не одобрил назначение Карпина в «Динамо»
Вчера, 22:20
11
Все новости
Все новости
«Спартак» сыграет с клубом РПЛ в Тарасовке
10:22
В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к Кени
10:04
Черчесов высказался о российских футболистах, способных заиграть в Европе
09:17
1
Червиченко назвал лидера в составе «Краснодара»
08:45
1
Сильянов ответил на вопрос о предложениях «Зенита» и «Динамо»
08:31
1
Стала известна позиция «Динамо» по Зайнутдинову
08:05
1
Лунев отказал Карпину в статусе сильнейшего тренера России
00:15
10
В Беларуси недовольны поведением Карпина
00:06
13
Мостовой объяснил, почему Комличенко не перешел в «Спартак»
00:05
3
Во «Фламенго» рады, что избавились от проданного «Зениту» Жерсона
Вчера, 23:51
12
Лунев – после покера Гладышева: «Желаю ему не расслаблять булки»
Вчера, 22:55
3
Кечинов поделился, что его огорчает в сборной России
Вчера, 22:41
3
РФС не одобрил назначение Карпина в «Динамо»
Вчера, 22:20
11
Осинькин – о поступке Николича: «Этот момент его не красит»
Вчера, 21:55
2
В ЦСКА определили, в чем преимущество команды над «Зенитом»
Вчера, 21:47
5
ВидеоОчередной гол Аршавина за «Спартак»
Вчера, 21:32
5
Отец Гладышева раскрыл совет, который помог сыну добиться прогресса
Вчера, 21:18
2
Осинькину намекнули, что для назначения в ЦСКА ему нужно похудеть
Вчера, 20:49
11
«Зенит» оформил трансфер Жерсона из сборной Бразилии за 25 миллионов
Вчера, 20:30
34
Горшков – об отставке Осинькина из «Крыльев Советов»: «Люди поймут, кого потеряли»
Вчера, 20:23
«Это будет бомба»: Казаков – о возможном назначении Черчесова в ЦСКА
Вчера, 20:01
12
22-летний Гладышев признался, что себе оставляет только 30 процентов зарплаты
Вчера, 19:45
6
Осинькин заявил о множестве предложений после ухода из «Крыльев Советов»
Вчера, 19:13
5
В «Локо» объявили об уходе Тикнизяна – известен новый клуб
Вчера, 19:01
17
Определен показатель, по которому «Спартак» – в зоне вылета РПЛ
Вчера, 18:51
15
Тумилович – о покере Гладышева: «Да он просто Пеле!»
Вчера, 18:35
2
Перечислены аргументы, подтверждающие потерю «Зенитом» кабинетного ресурса
Вчера, 18:28
14
Жерсона отговаривают от трансфера в Россию
Вчера, 18:01
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 