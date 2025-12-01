Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор ответил на вопрос о переходе в «Спартак».

– Сергей Степашин сказал Ульви Бабаеву, что никакого «Спартака». Тебе он хоть раз так говорил?

– Нет, пока что.

– У тебя есть такая установка, что никакого «Спартака»?

– Есть внутренняя установка, что никогда не говори никогда. Но я в России рассматриваю пока что только «Динамо». Никаких других вариантов быть не может.

– Ты потенциально готов перейти в «Спартак»?

– Нет.