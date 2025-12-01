Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»

Сегодня, 15:34
5

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор ответил на вопрос о переходе в «Спартак».

– Сергей Степашин сказал Ульви Бабаеву, что никакого «Спартака». Тебе он хоть раз так говорил?

– Нет, пока что.

– У тебя есть такая установка, что никакого «Спартака»?

– Есть внутренняя установка, что никогда не говори никогда. Но я в России рассматриваю пока что только «Динамо». Никаких других вариантов быть не может.

– Ты потенциально готов перейти в «Спартак»?

– Нет.

  • 18-летний Окишор – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он провел за основную команду 6 матчей, сделав 1 ассист.

Еще по теме:
Товарищеский матч. «Динамо» разгромило «Локомотив» на «РЖД Арене» (5:1), у Окишора и Бабаева по дублю 6
Окишор: «Дзюба 100 процентов великий игрок» 1
Рабинер назвал любимого молодого футболиста в РПЛ 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Окишор Виктор
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1764594734
Срач тв - дно !
Ответить
Юбиляр
1764595485
Начнем с того - а было ли предложение, ну или хотя бы интерес со стороны Спартака?! Гыгыгы
Ответить
oyabun
1764596011
Еще бы действующий игрок клуба сказал "да" ))
Ответить
шахта Заполярная
1764596534
Кто еще откажет Спартаку, огласите весь список.
Ответить
neim
1764596828
Какой-то провокатор с Матч ТВ пытается себе бонусов заработать на нечаянно не правильном ответе какого-нибудь молодого игрока, слабого на посулы разные. Сначала Бабаева пытались в Спартак "пристроить", теперь вот за Окишора взялись ...
Ответить
Главные новости
Орлова поразили слова Романова про «Спартак»: «Жалко команду»
16:44
3
Ямаль назвал лучшего футболиста всех времен: «Проявлю уважение, если встретимся»
16:36
Погребняк сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
16:20
6
У Глебова автоматически продлился контракт с ЦСКА
16:09
1
ВидеоВандалы сломали статую Месси в Аргентине
15:50
2
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»
15:34
5
Агент Макарова предъявил Гусеву: «Может, это личная неприязнь?»
15:21
2
Что означают жесты судей в футболе
15:20
2
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
15:15
«Ростов» принял решение по Альбе
14:40
4
Все новости
Все новости
Португальский агент назвал трех россиян с большим будущим
16:56
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»
15:34
5
Карпин двумя словами оценил 2025-й год для сборной России
15:29
Агент Макарова предъявил Гусеву: «Может, это личная неприязнь?»
15:21
2
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
15:15
Тарпищев назвал лучшего футболиста «Спартака» – летом у него заканчивается контракт
14:53
«Ростов» принял решение по Альбе
14:40
4
Карпин назвал единственную вещь, которая его нервирует в Москве
14:07
6
Думбия назвал самого безумного партнера в ЦСКА: «Глупости натворить умеет»
13:52
СпецпроектТест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
13:45
14
Сперцян рассказал, почему не дал Кордобе забить рекордный гол с пенальти
13:35
2
Видео«Рубин» пошутил над «Зенитом» из-за 1 удара в створ
13:08
9
Орлов объяснил высказывание, что Глушенков талантливее Аршавина
12:50
3
Губерниев назвал клуб РПЛ, в котором требуется «резать по живому»
12:42
3
Семак высказался о тяжелой травме у игрока «Зенита»
12:24
1
Пономарев назвал два клуба в РПЛ, которые играют красиво
12:13
5
Агент Бонгонда высказался о возможной продаже игрока «Спартаком»
11:56
5
Гусев высказался о давлении в «Динамо»
11:36
3
«Спартак» рассмотрит предложения по вингеру от европейских клубов
11:24
Оскорбительный жест Талалаева рассмотрят на заседании КДК
11:17
12
Сычев раскритиковал игроков «Спартака» за игру с «Балтикой»
11:05
1
Хавбеком «Динамо» заинтересовались два клуба из Бразилии
10:57
1
Галактионов назвал игрока «Локомотива», который блестяще сыграл с «Ростовом»
10:48
Виктор Гусев назвал лучшего игрока РПЛ в первой части сезона
10:25
2
Червиченко – о «Спартаке» в матче с «Балтикой»: «Карета превратилась в тыкву»
10:12
2
Комличенко: «Батраков пожертвовал бомбардирской гонкой ради меня»
09:58
2
Сычев назвал главную задачу ЦСКА в зимнее трансферное окно
09:23
1
«Спартак» может перехватить трансфер игрока у ЦСКА
08:52
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 