Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор ответил на вопрос о переходе в «Спартак».
– Сергей Степашин сказал Ульви Бабаеву, что никакого «Спартака». Тебе он хоть раз так говорил?
– Нет, пока что.
– У тебя есть такая установка, что никакого «Спартака»?
– Есть внутренняя установка, что никогда не говори никогда. Но я в России рассматриваю пока что только «Динамо». Никаких других вариантов быть не может.
– Ты потенциально готов перейти в «Спартак»?
– Нет.
- 18-летний Окишор – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он провел за основную команду 6 матчей, сделав 1 ассист.
Источник: «Матч ТВ»