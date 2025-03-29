Рабинер назвал любимого молодого футболиста в РПЛ

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил гол динамовца Виктора Окишора в матче с «Оренбургом» (5:1).
«Прекрасный гол 18-летнего динамовца Виктора Окишора – моего любимого юного российского футболиста. Первый для него в РПЛ.
Люди моложе февраля 2006 года рождения в нашей премьер-лиге еще не забивали. А тут – декабрьский. Да еще и «проверив между ног», как говорят футболисты!» – написал Рабинер.
- По мнению Романа Широкова, Окишор сильнее Арсена Захаряна.
- Уроженец Молдавии стоит 500 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ у него 6 матчей.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера