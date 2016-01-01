Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
6
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
10
2
0
32
5
27
32
12
7
1
4
27
17
10
22
12
7
1
4
24
16
8
22
12
6
1
5
20
16
4
19
12
3
2
7
12
22
-10
11
12
2
2
8
11
33
-22
8
12
2
1
9
11
28
-17
7
Команда
5
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
20
2
18
16
6
4
0
2
11
4
7
12
6
4
0
2
16
9
7
12
6
3
1
2
18
9
9
10
6
2
0
4
7
8
-1
6
6
1
2
3
6
9
-3
5
6
1
1
4
5
13
-8
4
Команда
6
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
12
3
9
16
6
4
0
2
9
8
1
12
6
3
1
2
8
7
1
10
6
2
1
3
9
12
-3
7
6
2
0
4
6
13
-7
6
6
1
1
4
6
20
-14
4
6
0
1
5
4
20
-16
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире