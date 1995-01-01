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    Динамо-2 - результаты

    Город Москва
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт http://fcdynamo.ru/
    Стадион УТБ "Новогорск-Динамо"
    Тренер Александр Кульчий
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 2
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо Вл 1:3 Динамо-2
    21 тур
    		9 ноября, среда 14:00 Динамо-2 0:1 Знамя Труда
    20 тур
    		5 ноября, суббота 14:00 Текстильщик 3:1 Динамо-2
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 15:00 Динамо-2 0:2 Муром
    18 тур
    		24 октября, понедельник 15:00 Чертаново 2:2 Динамо-2
    16 тур
    		15 октября, суббота 15:00 Динамо-2 1:1 Химик
    15 тур
    		8 октября, суббота 14:00 Торпедо-2 0:0 Динамо-2
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Динамо-2 2:1 Динамо Вг
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 15:00 Тверь 2:0 Динамо-2
    12 тур
    		22 сентября, четверг 16:00 Динамо-2 3:5 Спартак К
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:30 Знамя Труда 1:2 Динамо-2
    10 тур
    		10 сентября, суббота 17:00 Динамо-2 4:1 Текстильщик
    9 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:00 Муром 2:0 Динамо-2
    8 тур
    		28 августа, воскресенье 17:00 Динамо-2 1:3 Чертаново
    6 тур
    		15 августа, понедельник 17:00 Химик 0:1 Динамо-2
    5 тур
    		10 августа, среда 18:00 Динамо-2 2:3 Торпедо-2
    4 тур
    		6 августа, суббота 16:00 Динамо Вг 3:0 Динамо-2
    3 тур
    		30 июля, суббота 18:00 Динамо-2 2:0 Тверь
    2 тур
    		22 июля, пятница 18:00 Спартак К 2:0 Динамо-2
    1 тур
    		16 июля, суббота 18:00 Динамо-2 2:1 Торпедо Вл
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