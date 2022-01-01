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Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Динамо-2
Состав
€ 1,95 млн
Динамо-2 - состав команды
Москва
Вторая Лига А «Серебро»
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
Сайт:
http://fcdynamo.ru/
Тренер:
Кирилл Панченко
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
54
Кузнецов Данил
Вра
19
-
85
Темиров Александр
Вра
18
-
1
Широв Александр
Вра
-
16
Сорокин Адель
Вра
-
53
Кудрявцев Владислав
Защ
18
€ 0.15 млн
67
Черкасов Даниил
Защ
20
€ 0.05 млн
23
Лемкин Егор
Защ
17
-
4
Заварзин Даниил
Защ
19
-
18
Авраменко Данил
Защ
19
-
79
Лубнин Александер
Защ
-
65
Иванов Владимир
Защ
50
-
8
Лисовский Иван
Защ
-
37
Летехин Виталий
Защ
-
12
Шпиньков Артем
Защ
-
11
Мирошниченко Глеб
Пол
22
€ 0.3 млн
71
Змеев Артем
Пол
19
€ 0.2 млн
90
Абдулхаликов Арсений
Пол
19
€ 0.15 млн
81
Попков Данила
Пол
16
€ 0.125 млн
97
Промошкин Даниил
Пол
19
€ 0.125 млн
58
Кузнецов Николай
Пол
27
€ 0.075 млн
41
Хвалько Арсений
Пол
18
-
27
Тушич Даниил
Пол
18
-
43
Гулин Павел
Пол
19
-
37
Ярош Вячеслав
Пол
-
44
Дашдемиров Ислам
Пол
-
9
Губаревич Илья
Нап
19
€ 0.25 млн
98
Ласкин Степан
Нап
21
€ 0.175 млн
59
Степанов Владислав
Нап
18
€ 0.05 млн
76
Ранченков Никита
Нап
18
€ 0.025 млн
63
Халилулаев Гаджимагомед
Нап
19
€ 0.025 млн
11
Босов Роман
Нап
18
-
24
Красноход Кирилл
Нап
18
-
36
Михайленко Андрей
Нап
18
-
13
Zhunaev Ivan
Нап
-
Всего игроков: 34, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 11, нападающих: 9
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