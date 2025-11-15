Введите ваш ник на сайте
«Динамо-2» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 16 ноября 2025 с коэффициентом 1.37

15 ноября 2025 9:52
Динамо-2 - Сибирь
16 нояб. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.37
Победа «Сибири»
Сделать ставку

Матч 18 тура Второй лиги А сводит команды, находящиеся в разном игровом состоянии. «Динамо-2» переживает затяжной кризис: серия без побед растянулась на шесть туров, а в последних матчах команда вообще не может наладить игру ни в обороне, ни в атаке. «Сибирь», несмотря на нестабильность, выглядит собраннее и результативнее, но тоже испытывает проблемы в защите. Ожидается напряжeнный матч, где важным станет уровень реализации и стабильность в обороне.

«Динамо-2»

Команда идет на 10-м месте, имея всего 11 очков после 17 туров. Клуб не побеждает в шести матчах подряд и регулярно пропускает. В последних пяти играх «Динамо-2» не забило ни одного гола, при этом пропустило 14. Это отражает полную разрозненность игры в атаке. Команда создает мало моментов и часто ошибается при позиционной обороне, что приводит к ранним пропущенным мячам. Единственный положительный момент – факт, что «Динамо-2» стабильно забивает в шести последних встречах по общей статистике турнира, однако текущая форма говорит о противоположном.

«Сибирь»

Гости выглядят значительно стабильнее. Да, команда проигрывает четыре последних выездных матча, но в целом сохраняет более уверенный темп: 23 очка и 6-е место в таблице. «Сибирь» забивает регулярно – шесть мячей в пяти встречах – и показывает более ровную игру в атаке. Однако оборона нестабильна, команда пропускает в шести матчах подряд. Тем не менее, атакующая вариативность и общий уровень формы выделяют «Сибирь» в качестве более сильной стороны.

Факты о командах

«Динамо-2»

  • Не побеждает в 6 последних матчах.
  • Пропускает в 5 матчах подряд.
  • Забивает в среднем 0.00 гола за 5 последних игр.
  • Пропускает в среднем 2.80 гола за 5 последних игр.

«Сибирь»

  • Пропускает в 6 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.20 гола за 5 последних игр.
  • Проигрывает в 4 последних гостевых играх.
  • В 5 последних играх пропускает в среднем 1.60 гола.

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
3
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Сибирь
1 : 1
20.07.2025
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Сибирь
0 : 2
21.05.2025
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Динамо-2
0 : 2
05.04.2025
Сибирь

Прогноз на матч «Динамо-2» – «Сибирь»

Исходя из текущей формы, «Сибирь» выглядит значительно предпочтительнее. «Динамо-2» находится в тяжелейшем игровом кризисе: отсутствие забитых мячей, слабая оборона, потеря концентрации и отсутствие уверенной структуры в атаке. При этом «Сибирь» регулярно создаeт моменты и выглядит более организованно. Даже учитывая их слабую гостевую форму, текущее положение дел в обеих командах даeт гостям ощутимое преимущество.

Ожидается, что «Сибирь» сможет контролировать игру и чаще угрожать воротам соперника. В то же время динамовцы вряд ли сумеют резко прибавить, учитывая их последние результаты. Наиболее логично здесь сыграть в пользу гостей и рассмотреть варианты с тоталами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Сибири» – коэффициент 1.37
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.60

1.37
Победа «Сибири»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Сибирь Динамо-2
