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«Динамо-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90

07 мая 2026 8:45
Динамо-2 - Кубань
08 мая 2026, пятница 13:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
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1.90
Победа «Динамо-2»
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8 мая состоится матч 12-го тура Второй лиги А, в котором «Динамо-2» примет «Кубань». Встреча соседей по турнирной таблице обещает быть напряжeнной. Хозяева не могут победить три тура подряд, а гости пытаются закрепиться в верхней части таблицы.

«Динамо-2»

Москвичи подходят к матчу после разгромного гостевого поражения от «Амкара» (0:4) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда пропускает в 10 последних матчах Второй лиги А и имеет проблемы в обороне – 9 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Глеб Мирошниченко с 7 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром. «Динамо-2» демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.

«Кубань»

Краснодарцы подходят к матчу после гостевой победы над «Аланией» (2:0) и демонстрируют скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Михаил Агеев с 3 голами в 22 матчах является лучшим бомбардиром. «Кубань» пропускает в среднем 1.40 гола за игру и проиграла последний очный матч со счeтом 1:3.

Факты о командах

«Динамо-2»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Второй лиги А
  • Пропускает в 10 последних матчах Второй лиги А
  • В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • Победа в последнем очном матче (3:1)

«Кубань»

  • В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в последнем матче над «Аланией» (2:0)
  • Проиграла последний очный матч (1:3)
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • Забивает в 3 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Динамо-2» – «Кубань»

«Динамо-2» имеет преимущество домашнего поля и одержало победу в последнем очном матче со счeтом 3:1. «Кубань» демонстрирует скромную результативность и пропускает в большинстве последних матчей. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо-2» – коэффициент 1.90
  • Тотал матча больше 2.5

1.90
Победа «Динамо-2»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Кубань Динамо-2
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