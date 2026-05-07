8 мая состоится матч 12-го тура Второй лиги А, в котором «Динамо-2» примет «Кубань». Встреча соседей по турнирной таблице обещает быть напряжeнной. Хозяева не могут победить три тура подряд, а гости пытаются закрепиться в верхней части таблицы.

«Динамо-2»

Москвичи подходят к матчу после разгромного гостевого поражения от «Амкара» (0:4) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда пропускает в 10 последних матчах Второй лиги А и имеет проблемы в обороне – 9 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Глеб Мирошниченко с 7 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром. «Динамо-2» демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.

«Кубань»

Краснодарцы подходят к матчу после гостевой победы над «Аланией» (2:0) и демонстрируют скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Михаил Агеев с 3 голами в 22 матчах является лучшим бомбардиром. «Кубань» пропускает в среднем 1.40 гола за игру и проиграла последний очный матч со счeтом 1:3.

Факты о командах

«Динамо-2»

Не может выиграть в 3 последних матчах Второй лиги А

Пропускает в 10 последних матчах Второй лиги А

В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

Победа в последнем очном матче (3:1)

«Кубань»

В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Победа в последнем матче над «Аланией» (2:0)

Проиграла последний очный матч (1:3)

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Забивает в 3 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Динамо-2» – «Кубань»

«Динамо-2» имеет преимущество домашнего поля и одержало победу в последнем очном матче со счeтом 3:1. «Кубань» демонстрирует скромную результативность и пропускает в большинстве последних матчей. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу.

Рекомендованные ставки