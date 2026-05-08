Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо-2 - Кубань: обзор матча 08 мая 2026

Динамо-2
08.05.2026, пятница, 13:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
0 : 1
Завершен
Кубань
48' И. Мосейчук
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо-2 - Кубань
Завершен
85'
Замена
Илья Быковский ️️️️➡️️ Максим Офицеров
85'
Замена
Раиль Абдуллин ️️️️➡️️ Игорь Турсунов
85'
Замена
Илья Молтенинов ️️️️➡️️ Михаил Агеев
81'
Красная карточка
Сергей Терехов
Замена
Александер Лубнин ️️️️➡️️ Даниил Заварзин
78'
Замена
Виталий Летехин ️️️️➡️️ Данила Попков
78'
Замена
Ислам Дашдемиров ️️️️➡️️ Никита Ранченков
68'
67'
Замена
Михаил Яковлев ️️️️➡️️ Евгений Ковалевский
Замена
Андрей Михайленко ️️️️➡️️ Глеб Мирошниченко
67'
Желтая карточка
Никита Ранченков
54'
50'
Замена
Сергей Терехов ️️️️➡️️ Данила Смирнов
48'
ГОЛ! 0:1! Илья Мосейчук
47'
Желтая карточка
Илья Казаков
43'
Желтая карточка
Илья Мосейчук
Желтая карточка
Даниил Заварзин
36'
8'
Желтая карточка
Игорь Турсунов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2
66
Максим Никифоров
ОП
47
Андрей Кудравец
ВР
48
Даниил Заварзин
ЛЗ
98
Степан Ласкин
ЛЗ
53
Владислав Кудрявцев
ПЗ
2
Кирилл Исаев
ПЗ
42
Денис Симонов
ЛП
89
Глеб Мирошниченко
ЛП
81
Данила Попков
ЦП
8
Артем Змеев
ПП
20
Никита Ранченков
ПП
Главный тренер
Павел Алпатов
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЛЗ
67
Илья Казаков
ЛЗ
62
Максим Офицеров
ПЗ
51
Елисей Емельянов
ПЗ
8
Игорь Турсунов
ЛП
62
Евгений Ковалевский
ЛП
17
Данила Смирнов
ЦП
31
Арсений Ефремов
ПП
10
Илья Мосейчук
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Динамо-2
84
Адель Сорокин
ЦЗ
9
Илья Губаревич
ЦЗ
36
Андрей Михайленко
ЦЗ
37
Виталий Летехин
ЦЗ
43
Павел Гулин
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
62
Ислам Дашдемиров
ЦЗ
5
Александер Лубнин
ЦЗ
73
Егор Лемкин
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
Кубань
84
Илья Молтенинов
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
15
Артем Варганов
ЦЗ
13
Сергей Терехов
ЦЗ
8
Дмитрий Котов
ЦЗ
9
Глеб Бахарев
ЦЗ
83
Руслан Гаврилов
ЦЗ
94
Илья Быковский
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ЦЗ
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
12
Никита Колесовс
ЦЗ
4-1-5
47
Кудравец
98
Ласкин
53
Кудрявцев
48
Заварзин
2
Исаев
66
Никифоров
89
Мирошниченко
8
Змеев
42
Симонов
81
Попков
20
Ранченков
4-5-1
1
Нестеренко
51
Емельянов
62
Офицеров
91
Куликов
67
Казаков
10
Мосейчук
31
Ефремов
8
Турсунов
17
Смирнов
62
Ковалевский
13
Агеев
89
Мирошниченко
36
Михайленко
36
Михайленко
89
Мирошниченко
81
Попков
37
Летехин
37
Летехин
81
Попков
20
Ранченков
62
Дашдемиров
62
Дашдемиров
20
Ранченков
48
Заварзин
5
Лубнин
5
Лубнин
48
Заварзин
13
Агеев
84
Молтенинов
84
Молтенинов
13
Агеев
62
Ковалевский
20
Яковлев
20
Яковлев
62
Ковалевский
17
Смирнов
13
Терехов
13
Терехов
17
Смирнов
62
Офицеров
94
Быковский
94
Быковский
62
Офицеров
8
Турсунов
70
Абдуллин
70
Абдуллин
8
Турсунов
Остались в запасе
Динамо-2
Кубань
84
Адель Сорокин
ЦЗ
9
Илья Губаревич
ЦЗ
43
Павел Гулин
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
73
Егор Лемкин
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
15
Артем Варганов
ЦЗ
8
Дмитрий Котов
ЦЗ
9
Глеб Бахарев
ЦЗ
83
Руслан Гаврилов
ЦЗ
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
12
Никита Колесовс
ЦЗ
Остались в запасе
84
Адель Сорокин
ЦЗ
9
Илья Губаревич
ЦЗ
43
Павел Гулин
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
73
Егор Лемкин
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
Остались в запасе
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
15
Артем Варганов
ЦЗ
8
Дмитрий Котов
ЦЗ
9
Глеб Бахарев
ЦЗ
83
Руслан Гаврилов
ЦЗ
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
12
Никита Колесовс
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Динамо-2 - Кубань
2
1
3
Всего ударов по воротам
4
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
15
Офсайды
3
4
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
Новости команд
Все
Динамо-2
Кубань
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
«Динамо» покинули два молодых игрока
3 июля
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Динамо» покинули два молодых игрока
3 июля
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Динамо» рассталось с защитником
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
«Это был ужас»: Ещенко рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Кубани»
21 июня
1
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо-2
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+