Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кубань - Динамо Вл: обзор матча 14 марта 2026

Кубань
14.03.2026, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
3 : 1
Завершен
Динамо Вл
58' И. Молтенинов (П)
90+4' И. Юрченко (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Кубань - Динамо Вл
Завершен
90' +4
ГОЛ с пенальти! 1:1! Илья Юрченко
Замена
️️️️➡️️ Илья Мосейчук
85'
75'
Желтая карточка
Дмитрий Буркин
67'
Замена
️️️️➡️️ Давид Болатаев
Замена
️️️️➡️️ Илья Молтенинов
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Илья Молтенинов
58'
56'
Желтая карточка
Илья Шведюк
Красная карточка
Евгений Ковалевский
52'
46'
Замена
️️️️➡️️ Валерий Почивалин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
17
Данила Смирнов
ЛЗ
15
Артем Варганов
ЛЗ
70
Раиль Абдуллин
ЛЗ
23
Руслан Гаврилов
ПЗ
57
Илья Быковский
ПЗ
8
Дмитрий Котов
ПЗ
20
Михаил Яковлев
ЛП
17
Илья Мосейчук
ЦП
11
Евгений Ковалевский
ПП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ещенко
Динамо Вл
1
Антон Шитов
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
5
Илья Шведюк
ЛЗ
47
Тимур Николаев
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ПЗ
13
Валерий Почивалин
ПЗ
7
Дмитрий Ращупкин
ЛП
19
Максим Машнев
ЦП
18
Давид Болатаев
ПП
10
Никита Рожков
ЦФ
23
Даниил Агуреев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Кубань
32
Сергей Терехов
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
1
Никита Колесовс
ЦЗ
13
Михаил Агеев
ЦЗ
8
Игорь Турсунов
ЦЗ
31
Арсений Ефремов
ЦЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
27
Максим Офицеров
ЦЗ
9
Глеб Бахарев
ЦЗ
55
Илья Казаков
ЦЗ
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
Динамо Вл
5
Никита Сергеев
ЦЗ
6
Алексей Амелин
ЦЗ
11
Даниил Копылов
ЦЗ
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
9
Антон Убониев
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦЗ
10
Никита Касаткин
ЦЗ
9
Илья Юрченко
ЦЗ
3-2-3-1
1
Нестеренко
57
Быковский
17
Смирнов
15
Варганов
70
Абдуллин
8
Котов
20
Яковлев
17
Мосейчук
11
Ковалевский
84
Молтенинов
3-2-3-2
1
Шитов
44
Осипов
40
Буркин
47
Николаев
13
Почивалин
5
Шведюк
18
Болатаев
19
Машнев
7
Ращупкин
23
Агуреев
10
Рожков
Котов
27
Офицеров
27
Офицеров
Котов
Яковлев
9
Бахарев
9
Бахарев
Яковлев
9
Юрченко
9
Юрченко
Остались в запасе
Кубань
Динамо Вл
32
Сергей Терехов
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
1
Никита Колесовс
ЦЗ
13
Михаил Агеев
ЦЗ
8
Игорь Турсунов
ЦЗ
31
Арсений Ефремов
ЦЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
55
Илья Казаков
ЦЗ
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Ещенко
5
Никита Сергеев
ЦЗ
6
Алексей Амелин
ЦЗ
11
Даниил Копылов
ЦЗ
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
9
Антон Убониев
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦЗ
10
Никита Касаткин
ЦЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
32
Сергей Терехов
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
1
Никита Колесовс
ЦЗ
13
Михаил Агеев
ЦЗ
8
Игорь Турсунов
ЦЗ
31
Арсений Ефремов
ЦЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
55
Илья Казаков
ЦЗ
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
Остались в запасе
5
Никита Сергеев
ЦЗ
6
Алексей Амелин
ЦЗ
11
Даниил Копылов
ЦЗ
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
9
Антон Убониев
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦЗ
10
Никита Касаткин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Ещенко
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Кубань - Динамо Вл
1
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
12
Офсайды
1
5
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Стадион:
Кубань
Новости команд
Все
Кубань
Динамо Вл
Игроки краснодарского клуба приостановили контракты
Вчера, 17:15
3
Клуб Второй лиги может прекратить существование, игроки угрожают забастовкой
Вчера, 14:05
1
Бывший клуб Аршавина и Павлюченко может прекратить существование
19 мая, 12:26
4
«Динамо-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая, 08:59
Краснодарский клуб близок к банкротству
2 мая, 08:47
10
Игроки краснодарского клуба приостановили контракты
Вчера, 17:15
3
Клуб Второй лиги может прекратить существование, игроки угрожают забастовкой
Вчера, 14:05
1
Бывший клуб Аршавина и Павлюченко может прекратить существование
19 мая, 12:26
4
«Динамо-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая, 08:59
Краснодарский клуб близок к банкротству
2 мая, 08:47
10
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
2 мая, 08:26
6
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
30 апреля, 18:23
5
Российский клуб отказался лететь на матч во Владивосток
30 апреля, 14:51
8
Во Второй лиге игрок ударил соперника шипами в голову
14 марта, 17:22
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля, 18:39
1
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
- : -
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
- : -
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
- : -
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
- : -
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
- : -
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
- : -
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
- : -
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
- : -
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
- : -
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
- : -
11.06.2026
Зенит-2
Последние матчи
Все
Кубань
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Кубань
1 : 1
16.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо-2
0 : 1
08.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Зенит-2
4 : 2
15.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Вл
1 : 0
10.05.2026
Алания
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 