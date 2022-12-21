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Магомед Адиев
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
1
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
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19:56
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19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
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Магомед Адиев - новости
Тренер
Имя
Магомед
Фамилия
Адиев
Команда
Казахстан
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 июня 1977
Статистика
Новости
Статьи
28 марта
11:32
Главный тренер сборной Казахстана дал совет РФС, стоит ли переходить из УЕФА в Азию
4
13 февраля
21:18
Адиев против приглашения россиян в сборную Казахстана: «Не будем никому раздавать паспорта»
1
2 января
14:25
«Они не по‑спортивному начали скулить». Адиев назвал главное футбольное разочарование в 2022 году
28
11:23
Адиев назвал команду года в России
1
21 декабря 2022
21:29
«Незаметный герой». Адиев назвал лучшего игрока ЧМ-2022
1
15 декабря 2022
16:07
Тренер Казахстана: «Многие российские футболисты обращаются, чтобы играть за нашу сборную»
4
14 декабря 2022
23:33
Адиев назвал сборную, которая больше всех его удивила на ЧМ-2022. Это не Марокко
2
9 декабря 2022
14:40
Тренер сборной Казахстана оценил перспективы Алипа стать основным защитником «Зенита»
26 ноября 2022
19:51
Адиев: «Если отстранение России затянется, почему бы не перейти в Азию?»
16 ноября 2022
21:40
Товарищеский матч. Голы Шомуродова и Эркинова принесли Узбекистану победу над Казахстаном Адиева
1
13 ноября 2022
13:34
Адиев допустил матч Россия – Казахстан в феврале
12 ноября 2022
12:12
Фото
Сборная Казахстана продлила контракт с Адиевым
10 ноября 2022
14:59
Россиянин Адиев продлил контракт со сборной Казахстана. Его пытались заполучить два клуба РПЛ
1
1 ноября 2022
13:33
Главный тренер сборной Казахстана назвал лучшего игрока первого круга РПЛ
1
26 октября 2022
22:19
Сборная Казахстана планирует продлить контракт с россиянином Адиевым
14 октября 2022
14:51
Адиев прокомментировал новость об интересе со стороны «Пари НН»
08:59
Бердыев и еще три тренера могут сменить Галактионова в «Пари НН»
4
13 октября 2022
20:42
Тренер сборной Казахстана Адиев ведет переговоры с клубами РПЛ
12 октября 2022
14:59
Сборная Казахстана Адиева получила рекордные премиальные
29 сентября 2022
15:26
Адиев объяснил, почему сорвался матч между сборными России и Казахстана
6
11:58
Адиев: «Из России в Казахстан едет много людей. Просят помочь устроиться»
11:09
Адиев рассказал об интересе со стороны клубов РПЛ
10:25
Адиев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ
5
09:26
Адиев: «Скорейшего возвращения российского футбола в Европу не жду. Положение усугубляется»
28 сентября 2022
23:00
Адиев объяснил, почему отказал «Ахмату»
21 сентября 2022
14:13
Тренер сборной Казахстана заявил о желании провести матч с Россией
4 августа 2022
10:38
Адиев отреагировал на слухи об интересе «Урала»
3 августа 2022
14:08
Стало известно, кто может возглавить «Урал» в случае увольнения Шалимова
4
14 июня 2022
09:28
Адиев: «Планы и тренеры – это всe херня. Главный феномен сборной Казахстана – раздевалка»
1
13 июня 2022
21:48
Видео
Тренер сборной Казахстана Адиев станцевал лезгинку после победы над Словакией
4
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