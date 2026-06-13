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Магомед Адиев
Статистика
Магомед Адиев - статистика
Россия
30 июня 1977 (49)
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Статистика по турнирам
Беларусь. Высшая лига 2026
Беларусь. Кубок 2025/2026
Россия. Кубок 2025/2026
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Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Чемпионат России 1994
Команда
И
В
П
Н
МЛ Витебск
6
4
1
1
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
МЛ Витебск
1 : 2
13.06.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
1 : 2
30.05.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
МЛ Витебск
0 : 0
22.05.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Арсенал
0 : 3
17.05.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
МЛ Витебск
5 : 1
10.05.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо Мн
2 : 3
03.05.2026
МЛ Витебск
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