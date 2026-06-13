Статистика по турнирам

Беларусь. Высшая лига 2026 Беларусь. Кубок 2025/2026 Россия. Кубок 2025/2026 Россия. Премьер-лига 2025/2026 Товарищеские матчи 2025 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Премьер-лига 2024/2025 Товарищеские матчи 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Лига наций 2022/2023 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. ФНЛ 2019/2020 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап 2014/2015 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Чемпионат России 1994