Статистика по турнирам

Зимний кубок РПЛ 2025 Россия. Кубок 2025/2026 Товарищеские матчи 2025 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Премьер-лига 2024/2025 Суперкубок России 2024 Товарищеские матчи 2024 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2022/2023 Товарищеские матчи 2022 Лига Европы 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Суперкубок России 2021 Лига чемпионов 2020/2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Суперкубок России 2020 Испания. Примера 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Суперкубок России 2019 Лига чемпионов 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций 2017 Лига Европы 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Лига Европы 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Лига Европы 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Россия. Молодежное первенство 2010 Россия. Премьер-Лига 2010 Лига Европы 2009/2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Россия. Премьер-лига 2007