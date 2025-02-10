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Федор Смолов
Статистика
Федор Смолов - статистика
Завершил карьеру
9 февраля 1990 (36), Саратов
#90 | Нападающий
187 см | 80 кг
Россия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, Матч за 3-е место
ЦСКА
1 : 2
10.02.2025
Краснодар
74' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
1 : 0
04.02.2025
Динамо
62' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Спартак
3 : 2
30.01.2025
Краснодар
46' - 90'
54'
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