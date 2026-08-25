Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между французским «Лионом» и турецким «Фенербахче» пройдет 26 августа 2026 года в Лионе на стадионе «Групама Стэдиум». Первая игра в Стамбуле завершилась вничью 1:1, и теперь судьба путевки в групповой этап решится во Франции. «Лион» подходит к ответной встрече с явным преимуществом: французский клуб выиграл четыре последних домашних матча и не уступает «Фенербахче» в шести последних очных встречах. Гости, в свою очередь, не проигрывают в двенадцати из четырнадцати последних матчей и стабильно забивают в тринадцати встречах подряд. Кто же завоюет право играть в группе Лиги чемпионов – хозяева, которые тотально доминируют над соперником в истории, или гости, которые набрали отличный ход и готовы прервать эту неудачную серию?

Кто победит в матче

«Лион» подходит к ответной игре с мощным домашним преимуществом и впечатляющей очной статистикой. Французский клуб выиграл четыре последних матча на «Групама Стэдиум», а в очных встречах с «Фенербахче» не уступает в шести последних играх, забивая в пяти из них. В атаке хозяева стабильны: они забивают в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. Оборона «Лиона» пропускает столько же, что указывает на сбалансированную игру. В стартовом туре Лиги 1 «Лион» обыграл «Тулузу» (2:0), а в квалификации Лиги чемпионов уверенно прошeл «Спарту Прагу» (3:0 дома, 1:2 в гостях). В первом матче с «Фенербахче» «Лион» сумел уйти от поражения на выезде, и теперь домашние стены и историческая уверенность должны помочь ему доминировать.

«Фенербахче» подходит к ответной игре с хорошей формой, но с неудачной историей встреч с «Лионом». Турецкий клуб не проигрывает в двенадцати из четырнадцати последних матчей, а в атаке стабилен – забивает в тринадцати последних встречах подряд, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. Однако оборона гостей небезупречна: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В стартовых турах чемпионата Турции «Фенербахче» разгромил «Коньяспор» (4:2) и «Генчлербирлиги» (2:1), а в квалификации Лиги чемпионов прошeл «Штурм». Однако в очных встречах с «Лионом» у «Фенербахче» отрицательный баланс – ни одной победы в шести матчах, и они забивали лишь в двух из них. Гостям будет сложно прервать эту неудачную серию на поле соперника, который уверенно играет против них.

Итоговый вывод: «Лион» является фаворитом благодаря доминированию в очных встречах, домашней поддержке и стабильной форме. «Фенербахче» способен забить, но его оборона уязвима, а история встреч складывается не в его пользу. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В шести очных матчах «Лион» не проиграл ни разу, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. При этом хозяева забивают в пяти из шести последних встреч против «Фенербахче». Текущая форма «Лиона» дома – четыре победы подряд, тогда как гости имеют стабильную атаку, но неудачную историю в этом противостоянии. Очная статистика полностью на стороне «Лиона», что делает его фаворитом, несмотря на хорошую форму «Фенербахче» в последних матчах.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лиона» в основное время. Преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и стабильная форма хозяев, а также неудачная история «Фенербахче» против этого соперника делают «Лион» фаворитом. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на победу в Лионе. Рекомендуемая ставка – победа «Лиона» с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Лионом» и «Фенербахче» состоится 26 августа 2026 года в Лионе на стадионе «Групама Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.