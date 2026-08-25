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«Лион» – «Фенербахче»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

25 августа 2026 10:41
Лион - Фенербахче
26 авг. 2026, среда 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Лиона»
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Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между французским «Лионом» и турецким «Фенербахче» пройдет 26 августа 2026 года в Лионе на стадионе «Групама Стэдиум». Первая игра в Стамбуле завершилась вничью 1:1, и теперь судьба путевки в групповой этап решится во Франции. «Лион» подходит к ответной встрече с явным преимуществом: французский клуб выиграл четыре последних домашних матча и не уступает «Фенербахче» в шести последних очных встречах. Гости, в свою очередь, не проигрывают в двенадцати из четырнадцати последних матчей и стабильно забивают в тринадцати встречах подряд. Кто же завоюет право играть в группе Лиги чемпионов – хозяева, которые тотально доминируют над соперником в истории, или гости, которые набрали отличный ход и готовы прервать эту неудачную серию?

Кто победит в матче

«Лион» подходит к ответной игре с мощным домашним преимуществом и впечатляющей очной статистикой. Французский клуб выиграл четыре последних матча на «Групама Стэдиум», а в очных встречах с «Фенербахче» не уступает в шести последних играх, забивая в пяти из них. В атаке хозяева стабильны: они забивают в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. Оборона «Лиона» пропускает столько же, что указывает на сбалансированную игру. В стартовом туре Лиги 1 «Лион» обыграл «Тулузу» (2:0), а в квалификации Лиги чемпионов уверенно прошeл «Спарту Прагу» (3:0 дома, 1:2 в гостях). В первом матче с «Фенербахче» «Лион» сумел уйти от поражения на выезде, и теперь домашние стены и историческая уверенность должны помочь ему доминировать.

«Фенербахче» подходит к ответной игре с хорошей формой, но с неудачной историей встреч с «Лионом». Турецкий клуб не проигрывает в двенадцати из четырнадцати последних матчей, а в атаке стабилен – забивает в тринадцати последних встречах подряд, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. Однако оборона гостей небезупречна: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В стартовых турах чемпионата Турции «Фенербахче» разгромил «Коньяспор» (4:2) и «Генчлербирлиги» (2:1), а в квалификации Лиги чемпионов прошeл «Штурм». Однако в очных встречах с «Лионом» у «Фенербахче» отрицательный баланс – ни одной победы в шести матчах, и они забивали лишь в двух из них. Гостям будет сложно прервать эту неудачную серию на поле соперника, который уверенно играет против них.

Итоговый вывод: «Лион» является фаворитом благодаря доминированию в очных встречах, домашней поддержке и стабильной форме. «Фенербахче» способен забить, но его оборона уязвима, а история встреч складывается не в его пользу. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В шести очных матчах «Лион» не проиграл ни разу, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. При этом хозяева забивают в пяти из шести последних встреч против «Фенербахче». Текущая форма «Лиона» дома – четыре победы подряд, тогда как гости имеют стабильную атаку, но неудачную историю в этом противостоянии. Очная статистика полностью на стороне «Лиона», что делает его фаворитом, несмотря на хорошую форму «Фенербахче» в последних матчах.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (67%)
Побед - 1 (33%)
2
Забитых мячей
3
0.67
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 4 раунд
Лион
1 : 2
26.08.2026
Фенербахче
Самая крупная ничья
Лига чемпионов, 4 раунд
Фенербахче
1 : 1
18.08.2026
Лион
Лига чемпионов, 4 раунд
Лион
1 : 2
26.08.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, 4 раунд
Фенербахче
1 : 1
18.08.2026
Лион
Лига Европы, 7 тур
Фенербахче
0 : 0
23.01.2025
Лион

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
94
Талиска
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
76
Мохамед Уэдраого
ЛЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
45
Реми Химбер
ЛВ
39
Матис Де Карвалью
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
99
Ной Нартей
АП
10
Павел Шулц
АП
26
Каиль Будаш
ПВ
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
75
Kuzey Sapaz
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
3-4-2-1
1
Грейф
16
Абнер
19
Ниахате
13
Клюйверт
6
Тессманн
23
Мортон
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
39
Фофана
17
Опенда
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
27
Семеду
15
Аке
37
Шкриньяр
3
Браун
91
Канте
6
Гендузи
11
Гринвуд
94
Талиска
70
Айдын
19
Мурики
16
Абнер
3
Тальяфико
3
Тальяфико
16
Абнер
6
Тессманн
10
Шулц
10
Шулц
6
Тессманн
7
Нуама
26
Будаш
26
Будаш
7
Нуама
2
Мэйтленд-Найлс
13
Атекаме
13
Атекаме
2
Мэйтленд-Найлс
23
Мортон
2
Бидструп
2
Бидструп
23
Мортон
19
Мурики
9
Лукаку
9
Лукаку
19
Мурики
11
Гринвуд
17
Кахведжи
17
Кахведжи
11
Гринвуд
94
Талиска
5
Юкшек
5
Юкшек
94
Талиска
70
Айдын
45
Нене
45
Нене
70
Айдын
Остались в запасе
Лион
Фенербахче
45
Реми Химбер
ЛВ
99
Ной Нартей
АП
39
Матис Де Карвалью
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Феликс Бахер
ЦЗ
40
Реми Дескамп
ВР
76
Мохамед Уэдраого
ЛЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
13
Tarik Ãetin
ВР
75
Kuzey Sapaz
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Остались в запасе
45
Реми Химбер
ЛВ
99
Ной Нартей
АП
39
Матис Де Карвалью
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Феликс Бахер
ЦЗ
40
Реми Дескамп
ВР
76
Мохамед Уэдраого
ЛЗ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
75
Kuzey Sapaz
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Айкют Кочаман
Лион
Точно не сыграют
Халис Мера
ЦП
Фенербахче
Точно не сыграют
Керем Актюркоглу
ЛВ
Диего Карлос
ЦЗ
Мерт Гюнок
ВР
Огнен Мимович
ПЗ
Джейден Остерволде
ПЗ
Родриго Бекао
ЦЗ
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
Дженгиз Ундер
ПВ
Мерт Хакан Яндас
ЦП
A. Yesilyurt
Марко Асенсио
ПВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лиона» в основное время. Преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и стабильная форма хозяев, а также неудачная история «Фенербахче» против этого соперника делают «Лион» фаворитом. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на победу в Лионе. Рекомендуемая ставка – победа «Лиона» с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Лионом» и «Фенербахче» состоится 26 августа 2026 года в Лионе на стадионе «Групама Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Лион» – «Фенербахче»: смотреть онлайн.

1.90
Победа «Лиона»
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Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов Фенербахче Лион
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