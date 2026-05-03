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  • «Лион» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Лион» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 20:35
Лион
03.05.2026, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 32 тур
4 : 2
Завершен
Ренн
37' Р. Яремчук 42' К. Толиссо (П) 52' А. Морейра 75' Эндрик
6' М. Аль-Тамари 48' Э. Леполь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
18
Халис Мера
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эндрик
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
95
Махди Камара
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
36
Брель Эмболо
ЦФ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
39
Матис Де Карвалью
ОП
99
Ной Нартей
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Павел Шулц
АП
39
Малик Фофана
ПВ
Ренн
60
Килиан Белаццуг
ВР
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
19
Нордан Мукиэле
ПВ
21
Яссир Забири
ЦФ
2-5-1-2
1
Грейф
16
Абнер
19
Ниахате
22
Мата
23
Мортон
8
Толиссо
18
Мера
2
Мэйтленд-Найлс
9
Морейра
11
Яремчук
9
Эндрик
4-2-2-2
30
Самба
36
Сейду
3
Брассье
48
Айт-Будлаль
26
Мерлен
21
Ронжье
95
Камара
11
Аль-Тамари
17
Шиманьски
22
Леполь
36
Эмболо
23
Мортон
13
Клюйверт
13
Клюйверт
23
Мортон
18
Мера
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
18
Мера
16
Абнер
99
Нартей
99
Нартей
16
Абнер
11
Яремчук
10
Шулц
10
Шулц
11
Яремчук
9
Эндрик
7
Нуама
7
Нуама
9
Эндрик
36
Сейду
18
Нагида
18
Нагида
36
Сейду
95
Камара
6
Сиссе
6
Сиссе
95
Камара
17
Шиманьски
10
Бляс
10
Бляс
17
Шиманьски
11
Аль-Тамари
19
Мукиэле
19
Мукиэле
11
Аль-Тамари
22
Леполь
21
Забири
21
Забири
22
Леполь
Остались в запасе
Лион
Ренн
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
9
Адам Карабец
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
60
Килиан Белаццуг
ВР
50
Матис Силистри
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
9
Адам Карабец
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
Остались в запасе
60
Килиан Белаццуг
ВР
50
Матис Силистри
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Франк Эз
Лион
Точно не сыграют
Реми Химбер
ЛВ
Орель Мангала
ОП
Ханс Хатебур
ПЗ
Таннер Тессманн
ЦП
Ренн
Точно не сыграют
Арно Норден
ЛВ
Пшемыслав Франковски
ЛВ
Жереми Жаке
ЦЗ
Lucas Rosier
ЦФ
Статистика матча Лион - Ренн
3
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
14
Офсайды
1
4
Количество передач
399
411
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
3.17
0.84
xGP (предотвращенные голы)
0.78
0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Ренна», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Ренн»

«Лион» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ренн Лион
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