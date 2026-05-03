03.05.2026, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 32 тур
Франция. Лига 1, 32 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
2-5-1-2
1
Грейф
16
Абнер
19
Ниахате
22
Мата
23
Мортон
8
Толиссо
18
Мера
2
Мэйтленд-Найлс
9
Морейра
11
Яремчук
9
Эндрик
4-2-2-2
30
Самба
36
Сейду
3
Брассье
48
Айт-Будлаль
26
Мерлен
21
Ронжье
95
Камара
11
Аль-Тамари
17
Шиманьски
22
Леполь
36
Эмболо
23
Мортон
13
Клюйверт
13
Клюйверт
23
Мортон
18
Мера
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
18
Мера
16
Абнер
99
Нартей
99
Нартей
16
Абнер
11
Яремчук
10
Шулц
10
Шулц
11
Яремчук
9
Эндрик
7
Нуама
7
Нуама
9
Эндрик
36
Сейду
18
Нагида
18
Нагида
36
Сейду
95
Камара
6
Сиссе
6
Сиссе
95
Камара
17
Шиманьски
10
Бляс
10
Бляс
17
Шиманьски
11
Аль-Тамари
19
Мукиэле
19
Мукиэле
11
Аль-Тамари
22
Леполь
21
Забири
21
Забири
22
Леполь
Остались в запасе
Лион
Ренн
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
9
Адам Карабец
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
60
Килиан Белаццуг
ВР
50
Матис Силистри
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
9
Адам Карабец
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
Остались в запасе
60
Килиан Белаццуг
ВР
50
Матис Силистри
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Франк Эз
Лион
Точно не сыграют
Ренн
Точно не сыграют
Статистика матча Лион - Ренн
3
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
14
Офсайды
1
4
Количество передач
399
411
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
3.17
0.84
xGP (предотвращенные голы)
0.78
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Ренна», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Ренн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»