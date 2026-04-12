12.04.2026, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 29 тур
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-5-1-1
1
Грейф
16
Абнер
19
Ниахате
34
18
Геззаль
22
Мата
23
Мортон
99
98
Мэйтленд-Найлс
17
Морейра
11
Яремчук
3-1-3-1-2
38
Мвого
25
Файе
32
Аджей
43
Куасси
5
Мейте
17
Макенго
8
Кадиу
62
Авом
11
Ле Бри
10
Пажи
12
Дьенг
11
Яремчук
21
Клюйверт
21
Клюйверт
11
Яремчук
99
5
Мангала
5
Мангала
99
23
Мортон
6
Тессманн
6
Тессманн
23
Мортон
18
Геззаль
8
Толиссо
8
Толиссо
18
Геззаль
34
9
Эндрик
9
Эндрик
34
43
Куасси
44
Йонгва
44
Йонгва
43
Куасси
11
Ле Бри
77
Кацерис
77
Кацерис
11
Ле Бри
12
Дьенг
28
Сумано
28
Сумано
12
Дьенг
17
Макенго
15
Айегун
15
Айегун
17
Макенго
Остались в запасе
Лион
Лорьян
40
Реми Дескамп
ВР
33
Ханс Хатебур
ПЗ
10
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
21
Бингуру Камара
ВР
35
Даниэль Семеду
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
34
Мартин Блей
АП
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
33
Ханс Хатебур
ПЗ
10
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
35
Даниэль Семеду
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
34
Мартин Блей
АП
2
Игор Силва
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лион
Точно не сыграют
Лорьян
Точно не сыграют
Статистика матча Лион - Лорьян
4
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
17
14
Офсайды
0
2
Количество передач
476
425
Сейвы
6
3
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.87
xGP (предотвращенные голы)
-0.62
-0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Лорьяна», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Лорьян»
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Источник: «Бомбардир»