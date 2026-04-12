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  • «Лион» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Лион» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 20:35
Лион
12.04.2026, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 0
Завершен
Лорьян
49' Р. Яремчук 56' К. Толиссо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
34
Steeve Kango
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
(К) ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
99
Noah Nartey
ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Афонсу Морейра
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
43
Арсен Куасси
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
5
Бамо Мейте
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
62
Артур Авом
ЦП
11
Тео Ле Бри
(К) АП
12
Бамба Дьенг
ЦФ
10
Пабло Пажи
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
5
Орель Мангала
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
44
Дарлин Йонгва
ЛЗ
35
Даниэль Семеду
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
34
Мартин Блей
АП
77
Панос Кацерис
ЛВ
2
Игор Силва
ЦФ
28
Самбу Сумано
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
3-5-1-1
1
Грейф
16
Абнер
19
Ниахате
34
18
Геззаль
22
Мата
23
Мортон
99
98
Мэйтленд-Найлс
17
Морейра
11
Яремчук
3-1-3-1-2
38
Мвого
25
Файе
32
Аджей
43
Куасси
5
Мейте
17
Макенго
8
Кадиу
62
Авом
11
Ле Бри
10
Пажи
12
Дьенг
11
Яремчук
21
Клюйверт
21
Клюйверт
11
Яремчук
99
5
Мангала
5
Мангала
99
23
Мортон
6
Тессманн
6
Тессманн
23
Мортон
18
Геззаль
8
Толиссо
8
Толиссо
18
Геззаль
34
9
Эндрик
9
Эндрик
34
43
Куасси
44
Йонгва
44
Йонгва
43
Куасси
11
Ле Бри
77
Кацерис
77
Кацерис
11
Ле Бри
12
Дьенг
28
Сумано
28
Сумано
12
Дьенг
17
Макенго
15
Айегун
15
Айегун
17
Макенго
Остались в запасе
Лион
Лорьян
40
Реми Дескамп
ВР
33
Ханс Хатебур
ПЗ
10
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
21
Бингуру Камара
ВР
35
Даниэль Семеду
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
34
Мартин Блей
АП
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
33
Ханс Хатебур
ПЗ
10
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
35
Даниэль Семеду
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
34
Мартин Блей
АП
2
Игор Силва
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лион
Точно не сыграют
Малик Фофана
ПВ
Реми Химбер
ЛВ
Ноам Камара
ЦЗ
Эрнест Нуама
ЛВ
Павел Шулц
АП
Николас Тальяфико
ЛЗ
Лорьян
Точно не сыграют
Лоран Абержель
ОП
Мохамед Бамба
ЦФ
Дерман Карим
АП
Монтассар Тальби
ЦЗ
Исаак Туре
ЦЗ
Статистика матча Лион - Лорьян
4
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
17
14
Офсайды
0
2
Количество передач
476
425
Сейвы
6
3
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.87
xGP (предотвращенные голы)
-0.62
-0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Лорьяна», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион»«Лорьян»

«Лион» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лорьян Лион
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