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Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Лорьяна», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Лорьян»