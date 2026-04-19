19.04.2026, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 30 тур
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
3-2-1-3-1
39
Сафонов
6
Забарный
6
Пачо
4
Бералдо
21
Эрнандес
2
Хакими
23
Витинья
12
Барколя
20
Дуэ
24
Маюлу
9
Рамуш
3-1-4-1-1
1
Грейф
19
Ниахате
21
Клюйверт
16
Абнер
5
Мангала
98
Мэйтленд-Найлс
23
Мортон
44
Мера
22
Мата
17
Морейра
9
Эндрик
23
Витинья
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
23
Витинья
12
Барколя
8
Руис
8
Руис
12
Барколя
24
Маюлу
19
Кан Ин
19
Кан Ин
24
Маюлу
20
Дуэ
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
20
Дуэ
9
Рамуш
7
Дембеле
7
Дембеле
9
Рамуш
44
Мера
85
Камара
85
Камара
44
Мера
21
Клюйверт
33
Хатебур
33
Хатебур
21
Клюйверт
5
Мангала
6
Тессманн
6
Тессманн
5
Мангала
9
Эндрик
10
Карабец
10
Карабец
9
Эндрик
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
30
Люка Шевалье
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
15
Жоау Невеш
АП
Главный тренер
Луис Энрике
40
Реми Дескамп
ВР
34
Steeve Kango
ЦЗ
99
Noah Nartey
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
15
Жоау Невеш
АП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
34
Steeve Kango
ЦЗ
99
Noah Nartey
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Паулу Фонсека
ПСЖ
Точно не сыграют
Статистика матча ПСЖ - Лион
5
2
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
13
5
Нарушения
10
8
Количество передач
793
245
Сейвы
3
4
Точность передач %
92
73
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.12
0.62
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Лиона», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Лион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»