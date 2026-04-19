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  • «ПСЖ» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«ПСЖ» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 20:35
1
ПСЖ
19.04.2026, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 2
Завершен
Лион
90+4' Х. Кварацхелия
6' Эндрик 18' А. Морейра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
23
Витинья
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
20
Десир Дуэ
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
(К) ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
5
Орель Мангала
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Афонсу Морейра
ЛВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
19
Ли Кан Ин
АП
15
Жоау Невеш
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
34
Steeve Kango
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Адам Карабец
ЦП
99
Noah Nartey
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
3-2-1-3-1
39
Сафонов
6
Забарный
6
Пачо
4
Бералдо
21
Эрнандес
2
Хакими
23
Витинья
12
Барколя
20
Дуэ
24
Маюлу
9
Рамуш
3-1-4-1-1
1
Грейф
19
Ниахате
21
Клюйверт
16
Абнер
5
Мангала
98
Мэйтленд-Найлс
23
Мортон
44
Мера
22
Мата
17
Морейра
9
Эндрик
23
Витинья
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
23
Витинья
12
Барколя
8
Руис
8
Руис
12
Барколя
24
Маюлу
19
Кан Ин
19
Кан Ин
24
Маюлу
20
Дуэ
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
20
Дуэ
9
Рамуш
7
Дембеле
7
Дембеле
9
Рамуш
44
Мера
85
Камара
85
Камара
44
Мера
21
Клюйверт
33
Хатебур
33
Хатебур
21
Клюйверт
5
Мангала
6
Тессманн
6
Тессманн
5
Мангала
9
Эндрик
10
Карабец
10
Карабец
9
Эндрик
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
30
Люка Шевалье
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
15
Жоау Невеш
АП
Главный тренер
Луис Энрике
40
Реми Дескамп
ВР
34
Steeve Kango
ЦЗ
99
Noah Nartey
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
15
Жоау Невеш
АП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
34
Steeve Kango
ЦЗ
99
Noah Nartey
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Паулу Фонсека
ПСЖ
Точно не сыграют
Нуну Мендеш
ЛЗ
Кентен Нджанту
ЛВ
Лион
Точно не сыграют
Малик Фофана
ПВ
Реми Химбер
ЛВ
Эрнест Нуама
ЛВ
Павел Шулц
АП
Николас Тальяфико
ЛЗ
Корентен Толиссо
ЦП
Статистика матча ПСЖ - Лион
5
2
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
13
5
Нарушения
10
8
Количество передач
793
245
Сейвы
3
4
Точность передач %
92
73
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.12
0.62
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Лиона», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Лион»

«ПСЖ» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион ПСЖ
Комментарии (1)
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nikki22
1776625575
алименщик сдулся
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