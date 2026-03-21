22 марта состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором «Лион» примет «Монако». Хозяева переживают серьезный кризис и не могут выиграть на протяжении длительного времени. Гости набрали отличную форму и претендуют на еврокубки.
«Лион»
Ткачи проводят крайне неудачный отрезок сезона. После 26 туров команда набрала 47 очков и занимает 4-е место, но серия неудач может стоить еврокубков. «Лион» не может выиграть в 4 последних матчах Лиги 1 и в 7 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах команда забила 4 гола (в среднем 0.80 за матч) и пропустила 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Павел Шулц, на счету которого 13 голов в 32 матчах.
«Монако»
Монегаски находятся в отличной форме и подбираются к еврокубковой зоне. После 26 туров команда набрала 43 очка и занимает 6-е место, отставая от зоны ЛЧ на 4 очка. «Монако» побеждает в 5 последних матчах Лиги 1 и забивает в 5 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00). Лучший бомбардир – Фоларин Балогун, забивший 14 голов в 35 матчах.
История личных встреч
В домашних матчах «Лион» имеет преимущество над «Монако». Команда не проигрывает в 6 из 8 последних домашних встреч с монегасками. При этом «Монако» стабильно забивает в 4 последних очных матчах. В текущем сезоне 3 января 2026 года «Лион» на выезде обыграл «Монако» со счетом 3:1.
Прогноз на матч «Лион» – «Монако»
«Лион» находится в глубоком кризисе: 7 матчей без побед, проблемы в атаке (0.80 гола за игру) и нестабильная оборона. Команда отчаянно нуждается в победе, но с такой формой рассчитывать на успех сложно.
«Монако» демонстрирует потрясающую форму: 5 побед подряд и мощная атака – 2.40 гола за матч в последних 5 играх. Балогун в отличной форме, команда забивает в каждом матче. Гости будут стремиться продолжить победную серию и подняться выше в таблице.
Учитывая кризис хозяев и отличную форму гостей, «Монако» выглядит фаворитом. При этом «Лион» может забить на своем поле, особенно учитывая, что «Монако» пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
Рекомендованные ставки:
- «Монако» не проиграет (X2) – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5