12 апреля в рамках 29-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своeм поле примет «Лорьян». Хозяева переживают ужасный период и не могут выиграть уже 6 матчей подряд, а гости чувствуют себя вполне комфортно в середине таблицы. «Лион» отчаянно нуждается в победе, но его форма вызывает серьeзные опасения.

«Лион»

Ткачи переживают настоящий кошмар. Шесть матчей без побед – это кризис для клуба такого уровня. Атака просто умерла: 0.4 гола за игру в последних 5 матчах – это катастрофический показатель. Павел Шулц (14 голов в сезоне) не может пробить эту стену невезения в одиночку. Оборона ещe держится – 1 пропущенный гол в среднем за последние 5 игр, но когда ты не забиваешь, даже такая защита не спасает. Дома «Лион» традиционно силeн, но в последних очных встречах с «Лорьяном» – сплошные ничьи (3 подряд на своeм поле). Команда отчаянно нуждается в трeх очках, но с такой атакой это будет очень сложно.

«Лорьян»

Гости чувствуют себя вполне комфортно. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и стабильно набирает очки. В атаке поскромнее – 0.8 гола за игру в последних 5 матчах, но лучший снайпер Амаду Бамба Дьенг (13 голов всего в 19 матчах!) – настоящая машина, которая способна решить эпизод. Оборона у «Лорьяна» не без проблем: 0.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр, но это всe равно лучше, чем у многих. В гостях «Лорьян» чувствует себя уверенно: не проигрывает «Лиону» в 5 из 7 последних выездных матчей. Это серьeзная заявка на то, чтобы увезти очки из Лиона.

Факты о командах

«Лион»

«Лорьян»

Прогноз на матч «Лион» – «Лорьян»

«Лион» в ужасном состоянии. Команда не может забить и не может победить. Да, дома они ещe могут цепляться за очки, но с такой атакой рассчитывать на победу сложно. «Лорьян» – команда стабильная, которая умеет играть на выезде и традиционно успешно выступает в Лионе. Скорее всего, гости увезут как минимум ничью, а их быстрая атака во главе с Дьенгом способна наказать за любую ошибку. «Лион» может забить, но вряд ли больше одного гола.

