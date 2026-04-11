Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лион» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 2.2

11 апреля 2026 12:47
Лион - Лорьян
12 апр. 2026, воскресенье 21:45 | Франция. Лига 1, 29 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
«Лорьян» не проиграет (X2)
Сделать ставку

12 апреля в рамках 29-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своeм поле примет «Лорьян». Хозяева переживают ужасный период и не могут выиграть уже 6 матчей подряд, а гости чувствуют себя вполне комфортно в середине таблицы. «Лион» отчаянно нуждается в победе, но его форма вызывает серьeзные опасения.

«Лион»

Ткачи переживают настоящий кошмар. Шесть матчей без побед – это кризис для клуба такого уровня. Атака просто умерла: 0.4 гола за игру в последних 5 матчах – это катастрофический показатель. Павел Шулц (14 голов в сезоне) не может пробить эту стену невезения в одиночку. Оборона ещe держится – 1 пропущенный гол в среднем за последние 5 игр, но когда ты не забиваешь, даже такая защита не спасает. Дома «Лион» традиционно силeн, но в последних очных встречах с «Лорьяном» – сплошные ничьи (3 подряд на своeм поле). Команда отчаянно нуждается в трeх очках, но с такой атакой это будет очень сложно.

«Лорьян»

Гости чувствуют себя вполне комфортно. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и стабильно набирает очки. В атаке поскромнее – 0.8 гола за игру в последних 5 матчах, но лучший снайпер Амаду Бамба Дьенг (13 голов всего в 19 матчах!) – настоящая машина, которая способна решить эпизод. Оборона у «Лорьяна» не без проблем: 0.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр, но это всe равно лучше, чем у многих. В гостях «Лорьян» чувствует себя уверенно: не проигрывает «Лиону» в 5 из 7 последних выездных матчей. Это серьeзная заявка на то, чтобы увезти очки из Лиона.

Факты о командах

«Лион»

  • Шесть матчей без побед – команда в глубоком кризисе
  • Атака умерла: 0.4 гола за последние 5 игр
  • В среднем: 0.40 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Павел Шулц (14 голов)
  • Три ничьи подряд дома в очных встречах с «Лорьяном»

«Лорьян»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 0.80 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Амаду Бамба Дьенг (13 голов в 19 матчах!)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых очных матчей с «Лионом»
  • Пропускает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Лион» – «Лорьян»

«Лион» в ужасном состоянии. Команда не может забить и не может победить. Да, дома они ещe могут цепляться за очки, но с такой атакой рассчитывать на победу сложно. «Лорьян» – команда стабильная, которая умеет играть на выезде и традиционно успешно выступает в Лионе. Скорее всего, гости увезут как минимум ничью, а их быстрая атака во главе с Дьенгом способна наказать за любую ошибку. «Лион» может забить, но вряд ли больше одного гола.

Рекомендованные ставки

  • «Лорьян» не проиграет (X2) – коэффициент 2.2
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Лорьян Лион
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 