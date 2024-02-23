Таксист привез звездного игрока прямо на футбольное поле за секунды до стартового свистка – помните, откуда эта история?

Арбитр чуть не показал водителю желтую карточку.

Лето 1998 года. Марсель. В одну из местных префектур пришел парень в белой майке местной футбольной команды с цифрой «8» на спине. Он выждал огромную очередь и, наконец, получил бумагу, которую ждал целых шесть лет: удостоверение водителя такси. Это одна из первых сцен фильма, который смотрели, кажется, все пацаны, выросшие в 90-е. Вскоре Даниэль Моралес (так звали того самого водителя) сел за руль прокачанного Peugeot 406 и отправился на поиски клиентов и новых приключений.

Для меня фильмы «Такси» – неотъемлемая часть детства и юношества. Серия комедийных боевиков – детище Люка Бессона. Знаменитый кинорежиссер работал над проектом в качестве сценариста и продюсера. Первая часть франшизы вышла в тот самый год, когда Франция принимала чемпионат мира. Кино пропитано духом футбола того времени. Даниэль оказывается страстным болельщиком. В одном из эпизодов первого фильма они с флегматичным инспектором Эмильеном рассуждают о несбывшихся детских мечтах. Моралес произносит фразу: «Порой ты стремишься играть нападающим, а тебя используют как мяч». Кстати, интересный факт: для съемок «Такси» были приглашены операторы, работавшие на Формуле-1. Получилось невероятно круто: многочисленные сцены с быстрой ездой смотрятся на одной дыхании. Картину дополняют бодрые саундтреки, многие из которых стали настоящими хитами.

Первый фильм оказался сверх-успешным: кассовые сборы составили 210 миллионов долларов при бюджете в 8 миллионов. Было принято решение продолжать съемки. Во второй части Даниэль сменил футболку «Марселя» на джерси сборной Франции с цифрой «10» и фамилией «Зидан». Французы в то время праздновали победу на мундиале. Зизу стал главным героем нации: оформил дубль в финальном матче с Бразилией и принес своей сборной первое в истории золото чемпионата мира. Исполнитель главной роли Сами Насери (тот самый Даниэль) обожал футбол и в реальной жизни. Актер рассказывал, что убедил Люка Бессона выбрать для киношного героя именно такую футболку. Если в первой части марсельским полицейским противостояла немецкая банда «Мерседес», то во второй отважный и немного нелепый комиссар Жибер и его подчиненные борются с членами японской группировки якудза. Даниэль гонял в этом фильме на тот самом белом Peugeot 406, собранном прямо на съемочной площадке. «Такси-2» порадовало зрителей погонями и эффектными трюками с использованием большого количества автомобилей. Во время съемок одной из сцен погиб оператор Ален Дютарте. Машина, управляемая каскадером, должна была упасть на кучу коробок, но перелетела дальше, чем было запланировано. Дютарте получил повреждения головы и впоследствии скончался.

В третьей части культовой франшизы Даниэль, Эмильен и их товарищи борются с бандитами, переодетыми в Санта-Клаусов. Комиссар Жибер, далекий от футбола человек, в одном из эпизодов читает газету La Provence.

На первой полосе мы видим фото самого Жибера, который показывает перевернутый полицейский значок, а справа – заметку о матче Франция – Алжир. Автор статьи называет ту игру символической. Вероятно, речь идет о товарищеском матче 2001 года, в котором французы переиграли соперника на «Стад де Франс» со счетом 4:1. Это была первая встреча национальных команд после 1962 года, когда Алжир получил независимость от Франции. Игроков перед тем матчем представили как «посланцев мира», но многие болельщики освистали французский гимн. На 76 минуте толпа фанатов прорвалась на поле, и поединок пришлось остановить. С тех пор сборные Франции и Алжира больше никогда не играли друг против друга.

Четвертая часть франшизы вышла, пожалуй, самой футбольной. Жибер и Эмильен получают ответственное задание – сопроводить на стадион «Велодром» звездного новичка «Марселя» Джибриля Сиссе. Французский нападающий сыграл в фильме роль самого себя. Жибер не знал игрока в лицо и, встретив его в гостинице, принял за корейского беженца. По дороге на стадион Эмильен объяснил Джибрилю, что комиссар ничего не смыслит в футболе, предпочитая рыбалку. Кортеж попал в аварию, шансы Сиссе успеть на дебютный матч приближались к нулю. Но на помощь вновь пришел (вернее, приехал) Даниэль.Таксист довез футболиста до «Велодрома» всего за семь минут. Автомобиль выехал прямо на футбольное поле. Даниэль и Эмильен хотели следить за игрой прямо оттуда – из центрального круга, но арбитр попросил друзей переместиться на трибуны, пообещав в противном случае показать им желтую карточку.

Сиссе в те годы (фильм вышел в 2007-м) действительно играл в «Марселе». Провел за клуб два сезона, забил 37 голов в 78 матчах. Титулов не выигрывал, зато в кино снялся.

Побывав на заполненном фанатами «Велодроме», в следующей сцене мы отправились на улицы Марселя. Жители города – и взрослые, и дети увлеченно гоняли мяч под зажигательный хит «Pump It» в исполнении Black Eyed Peas.

Дети двух главных героев фильма также играли в футбол. Сын Даниэля вел себя на поле довольно агрессивно – отец убеждал мальчишку продержаться хотя бы три минуты и не получить красную карточку. Эмильен перед матчем надел на своего сына массивный защитный костюм. Инспектор сильно волновался за паренька и окружил его гиперопекой. «Главное – не трогай мяч, – объяснял Эмильен – если мяч все-таки попадет к тебе, сразу бей, и неважно в какую сторону».

В этом фильме полицейские из Марселя пытались удержать в своем участке одного из самых опасных преступников в Европе – бельгийца Альбера ван ден Боша. Получилось, как и всегда, не очень успешно. Но в конце концов добро победило, а бандиты оказались за решеткой.

Это первый фильм франшизы, в котором не снималась роскошная Марион Котийяр (исполнительница роли Лили Бертино – возлюбленной, а потом и жены Даниэля).

Один из главных саундтреков фильма – песню Génération Taxi – исполнил популярный французский рэпер El Matador. Если еще не слышали этот трек – очень рекомендую. Кстати, у марсельского исполнителя есть зажигательная футбольная песня «Ballon d'or» – «Золотой мяч» вот с таким припевом:

«Зовите меня Зизу, Кака, Криштиану Роналду, Марадона, Папен или Ривалдо,

Дайте мне микрофон, и я спою для своей команды. Я люблю спорт

Я забиваю гол, надеясь на «Золотой мяч»

Зовите меня Пеле, Фигу или Шевченко, скажите, что я играю как Роналдиньо.

Дайте мне микрофон, и я спою для своей команды. Я люблю спорт

Я забиваю гол, надеясь на «Золотой мяч».

Сами Насери, кстати, какое-то время жил в России. В 2019 году он снялся в мистической драме «Ушедшие в туман» режиссeра Веры Соколовой. «Быть русским – это как состояние души. И если я здесь живу и нахожусь среди этих людей, я чувствую себя русским», – так актер отвечал на вопрос о возможном получении российского гражданства. Документ ему в итоге вручили. Но немного другой. Это был паспорт «Золотого кольца», дающий право посещать туристические города со скидкой.

Актер побывал на матчах ЧМ-2018, в том числе на игре Россия-Испания в Лужниках. Признался в любви к российскому футболу, но отметил, что нашим игрокам не хватает агрессивности на поле. Ну и кто же с ним поспорит?

Друзья, эта статья стала для меня своего рода экспериментом. Как вы можете заметить, она отличается по тематике от большинства других на сайте «Бомбардир». Если подобные темы вам интересны, напишите об этом в комментариях. Я обязательно придумаю, о чем вам рассказать. А еще напишите, любите ли вы фильмы «Такси». И какие воспоминания у вас связаны с этой культовой франшизой.

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