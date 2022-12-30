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Зинедин Зидан
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
4
22:20
Слуцкий высказался об увольнении Бердыева из «Сочи»
21:54
Мане может уйти из «Баварии» из-за удара по лицу Сане
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
2
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
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КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
21:00
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Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
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Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
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19:55
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Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
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МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
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18:50
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18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
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18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
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18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
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18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
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18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
10
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
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Зинедин Зидан - новости
Тренер
Имя
Зинедин
Фамилия
Зидан
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 июня 1972
Статистика
Новости
Статьи
Посты
8 апреля
15:45
Матерацци рассказал о своей реакции на удар Зидана в финале ЧМ-2006
2
3 апреля
22:41
Зидан в случае назначения в «ПСЖ» потребует продать основного нападающего
3
13:00
10 кандидатов на пост главного тренера «Челси» по версии Goal
3
28 марта
13:23
«Тоттенхэм» выбирает между четырьмя тренерами
2
27 марта
19:23
«Реал» определил четырех кандидатов на замену Анчелотти
8
10:33
Зидан готов вернуться в «Реал», если клуб выполнит три его условия
5
24 марта
21:04
Видео
Вратарь «Крыльев» Ломаев сыграл против сборной МФЛ в нападении в форме с фамилией Зидана
17 марта
14:10
10 новых членов Зала славы итальянского футбола: Зидан, Моуринью и другие
1
15 марта
13:16
Текст
Скандалы в футболе: топ-10 громких скандалов, спорных решений и трагедий в истории футбола
3
8 марта
23:53
Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом
2
24 февраля
15:12
«ПСЖ» определил двух кандидатов на замену Гальтье
17 февраля
14:21
Зидан ответил, когда он вернется к тренерской работе
3
16 февраля
12:00
У руководства «ПСЖ» появились претензии к Гальтье после трех поражений подряд
2
10 февраля
16:00
Зидан назвал условие для возвращения в «Реал»
6
29 января
11:48
Стало известно, почему Зидан не вернется в «Реал»
4
27 января
18:53
Зидан летом вернется к работе. Он открыт для переговоров с четырьмя клубами
4
26 января
12:50
Зидан открыт для возвращения в «Реал». Ему интересна работа еще в двух клубах
23 января
13:44
Сборная Бразилии рассматривает четырех кандидатов на пост главного тренера
5
21 января
13:23
Зидан отказал пяти сборным ради «Ювентуса»
2
12 января
16:22
Ле Грэ расплакался из-за отстранения от должности президента FFF после слов о Зидане
2
11 января
16:30
Ле Грэ отстранили от должности президента FFF после слов о Зидане
3
9 января
13:20
Президент FFF извинился перед Зиданом
1
12:37
«Позорное неуважение к легенде». Министр спорта Франции встала на защиту Зидана после слов президента FFF
1
01:07
Мбаппе вступился за Зидана и ответил главе Федерации футбола Франции
3
00:03
Президент FFF: «Я бы даже не ответил Зидану, если бы он мне позвонил»
7 января
23:17
Зидан отклонил предложения от трех сборных
2
30 декабря 2022
00:48
Зидан двумя словами охарактеризовал Пеле
1
28 декабря 2022
13:24
«Я чуть с ума не сошел». Газинский вспомнил, как встретился с Зиданом
26 декабря 2022
11:19
Мбаппе готов остаться в «ПСЖ», но при выполнении трех условий
14
25 декабря 2022
19:21
Зидан, Энрике – претенденты на пост тренера сборной Португалии
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