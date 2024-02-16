Килиан в погоне за главными французскими голеадорами.

Франция стоит у истоков создания ФИФА и УЕФА, но сборная этой страны довольно долго обходилась без больших футбольных трофеев. Свой первый международный матч французы провели в 1904-м году, а первый титул взяли лишь 80 лет спустя. Команда в 1984-м за один год выиграла чемпионат Европы и олимпийский футбольный турнир. После этого в истории сборной Франции было много славных побед, добытых великими игроками. В этой статье мы расскажем о лучших бомбардирах в истории французской национальной команды. На вершине рейтинга – представители сразу нескольких золотых поколений. Кто же возглавляет почетный список? Скоро узнаете.

10. Жан-Пьер Папен. Голы за сборную Франции: 30

Один из лучших французских игроков 80-90-х годов. Долго и успешно выступал за «Марсель». Забил за эту команду 182 гола в различных турнирах – это третий результат в истории клуба. В 1991-м году, играя за марсельцев, получил самую престижную индивидуальную награду мирового футбола – «Золотой мяч». За сборную Франции дебютировал в 1986-м. В том же году выиграл с трехцветными бронзу чемпионата мира.

9. Жюст Фонтен. Голы за сборную Франции: 30

Те же 30 голов, что и Папен, забил за сборную и форвард по прозвищу «Жюсто». Но Фонтен добился этого за гораздо меньшее количество встреч. Папен сыграл за французов 54 матча. А 9-й номер нашего рейтинга справился за… 21 игру. Феноменальный показатель! В среднем этому нападающему требовалось всего 63 минуты на один гол за сборную.

Фонтен значительно опережает всех остальных бомбардиров по скорострельности. Он уже много лет удерживает рекорд по голам на одном чемпионате мира: в 1958-м году на мундиале в Швеции нападающий забил сразу 13 голов за турнир. Самое удивительное, что лучшим игроком того чемпионата признали вовсе не француза, а бразильца Диди.

8. Зинедин Зидан. Голы за сборную Франции: 31

Легенда мирового футбола. На протяжении своей игровой карьеры выиграл десятки трофеев – как командных, так и индивидуальных. Трижды признавался лучшим футболистом года по версии ФИФА, выигрывал «Золотой мяч». За сборную Зизу дебютировал в 1994-м, а спустя четыре года триумфально выступил на домашнем для французов чемпионате мира. Команда выиграла турнир, в финале разгромила бразильцев – 3:0, а сам Зидан отметился в решающем матче дублем. После этого хавбек взял титул на чемпионате Европы 2000 года.

Был в его карьере и еще один мундиаль, завершившийся для француза совсем не так успешно. В финале ЧМ-2006 Зидан жестко ответил на провокацию Марко Матерацци, ударил того головой в грудь, за что получил прямую красную карточку. Сборная Франции в итоге уступила – в серии пенальти. После этого Зидан завершил игровую карьеру.

7. Давид Трезеге. Голы за сборную Франции: 34

Вспоминая успехи французской сборной на рубеже веков, нельзя не сказать об этом великолепном бомбардире. Трезеге стал самым молодым игроком в заявке французов на мундиаль 1998 года. Ему тогда было 20 лет. На том турнире форвард отметился одним забитым мячом – он отличился в матче групповой стадии, поразив ворота сборной Саудовской Аравии. А вот другой гол этого нападающего, забитый на Евро-2000, стал по-настоящему историческим и принес французам титул. Сборная Франции обыграла итальянцев в дополнительное время благодаря золотому голу Трезеге.

6. Карим Бензема. Голы за сборную Франции: 37

Можно не сомневаться, что Бензема забил бы гораздо больше голов за сборную своей страны и вполне мог возглавить рейтинг лучших бомбардиров, если бы не скандал с Матье Вальбуэна. В 2015-м году Бензема стал фигурантом дела о шантаже полузащитника. В итоге Карима отстранили от игр за национальную команду. Он не играл за сборную вплоть до 2021 года. Впрочем, даже несмотря на такой длительный бан, Бензема сумел выиграть со сборной Франции международный турнир – Лигу наций. Ну и забил он за команду немало красивых и важных голов.

5. Мишель Платини. Голы за сборную Франции: 41

Он был лучшим игроком и даже символом золотой команды, побеждавшей на чемпионате Европы 1984 года. Платини остается единственным футболистом, выигрывавшим «Золотой мяч» трижды подряд. Уже после завершения игровой карьеры футбольный функционер погряз в коррупционных скандалах, разрушивших его перспективы стать главой ФИФА.

4. Антуан Гризманн. Голы за сборную: 44

Дебютировал за национальную команду еще в 2014-м и застал все большие победы в ее новейшей истории. В карьере форварда случилось серебро Евро-2016 и триумф на мундиале-2018 в России. Выигрывал Гризманн и Лигу наций. Мог добавить в свою коллекцию еще одно золото ЧМ, но французы в финале турнира в Катаре уступили аргентинцам.

3. Килиан Мбаппе. Голы за сборную: 46

Если не случится ничего экстраординарного, Мбаппе догонит и перегонит лидера рейтинга лучших бомбардиров сборной, причем сделает это в ближайшие годы. Свои 46 голов за национальную команду забил в 75 матчах. Дебютировал в составе трехцветных семь лет назад. 18-летний Мбаппе тогда вышел на поле в матче против Люксембурга. Реактивный форвард слетал в Россию и выиграл вместе с французами чемпионат мира. Золото Лиги наций и серебро мундиаля в Катаре также не прошли мимо этого игрока. Мбаппе всего 25, но его карьера уже включает в себя множество ярких побед и больших титулов. И то ли еще будет.

2. Тьерри Анри. Голы за сборную: 51

Вторую строчку рейтинга пока еще удерживает легенда лондонского «Арсенала». Анри, также как и Трезеге, поехал на ЧМ-1998, будучи очень молодым и малоизвестным игроком. На групповом этапе Тьерри забил три мяча, что позволило ему стать лучшим бомбардиром сборной на том турнире. Ровно столько же – три гола – Анри забил на Евро-2000. Он вновь стал главным снайпером своей команды и вновь выиграл золото. Потом в карьере форварда случилось еще несколько крупных турниров. Серебро ЧМ-2006, неудачные Евро-2004, Евро-2008 и мундиаль 2010 года. Анри сохранял лидерство в списке лучших бомбардиров французской сборной, пока его рекорд не побил форвард с самым новогодним именем в футбольном мире.

1. Оливье Жиру. Голы за сборную: 56

Едва ли многие болельщики сборной Франции могли представить, что Жиру постепенно доберется до самой вершины рейтинга. Оливье дебютировал за сборную еще в 2011 году. Он никогда не был явным лидером атак французов, но свои голы исправно забивал и в итоге опередил всех легенд в почетном списке. Жиру выигрывал ЧМ-2018, брал серебро Евро-2016 и ЧМ-2022.

Международная карьера форварда еще не окончена, и он вполне может достичь отметки в 60 голов, забитых за сборную. А заодно и выиграть еще какой-нибудь турнир, например, предстоящий чемпионат Европы.