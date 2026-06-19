Семшов назвал сборную, которая не готова к ЧМ-2026

Игорь Семшов поделился впечатлениями от игры сборной Боснии и Герцеговины на чемпионате мира.

Боснийцы стартовали на ЧМ-2026 с ничьей в матче с Канадой (1:1).

В четверг они были разгромлены Швейцарией – 1:4.

Им осталось сыграть с Катаром (24 июня, 22:00 мск).

«Мне кажется, боснийцы вообще не готовы к чемпионату мира. Они приехали с надеждой на ауты и угловые.

В матче со сборной Канады они забили гол и остальное время просто отбивались. Если бы канадцы забили свои моменты, то боснийцы бы и тот матч проиграли.

А в матче со Швейцарией у команды Боснии было максимум три нормальные атаки за всю игру», – констатировал Семшов.