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РПЛ 2026/2027
Команды
Зенит
Густаво Мантуан
Статистика
€ 5 млн
Густаво Мантуан - статистика
Зенит
20 июня 2001 (25)
#31 | Защитник
175 см
Бразилия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Балтика
2 : 3
16.09.2026
Зенит
1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 2
05.09.2026
ЦСКА
1' - 46'
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
58' - 90'
85'
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Суперкубок России 2026
Товарищеские матчи 2026
Зимний кубок РПЛ 2025
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
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Суперкубок России 2023
Товарищеские матчи 2023
Бразилия. Серия А 2022
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Бразилия. Серия А 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит
2 : 2
10.02.2026
ЦСКА
1' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
3 : 0
06.02.2026
Зенит
1' - 68'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Зенит
2 : 1
03.02.2026
Динамо
60' - 90'
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