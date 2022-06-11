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    Густаво Мантуан - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Густаво
    Фамилия Мантуан
    Команда Зенит
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 июня 2001 (21 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 84' - 90' Зенит 3:0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 18 тур
    25.02.2023 Был в запасе Волга 0:3 Зенит Россия. Кубок, 1/4 финала
    17.02.2023 1' - 46' Сепахан 2:0 Зенит Товарищеские матчи
    14.02.2023 1' - 90' Зенит 1:1 Урал Товарищеские матчи
    06.02.2023 1' - 90' Урал 1:1 Зенит Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коринтианс 14 3 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.07.2022 46' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    26.06.2022 1' -46' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    19.06.2022 1' -67' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Гойас (Гояния)
    16.06.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    11.06.2022 69' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    84'
    08.06.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    05.06.2022 1' -80' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    34'
    30.05.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    22.05.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    15.05.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    64'
    09.05.2022 1' -68' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    01.05.2022 61' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Форталеза (Форталеза)
    24.04.2022 1' -62' Палмейрас (Сан-Паулу) 3:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    17.04.2022 74' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 3:0 Аваи (Флорианополис)
    10.04.2022 1' -72' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
    26'
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