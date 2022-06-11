Густаво Мантуан - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Густаво
|Фамилия
|Мантуан
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 2001 (21 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Густаво
|Фамилия
|Мантуан
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 2001 (21 год)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|84' - 90'
|Зенит
|3:0
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Волга
|0:3
|Зенит
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|17.02.2023
|1' - 46'
|Сепахан
|2:0
|Зенит
|Товарищеские матчи
|14.02.2023
|1' - 90'
|Зенит
|1:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|06.02.2023
|1' - 90'
|Урал
|1:1
|Зенит
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|14
|3
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.07.2022
|46' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|26.06.2022
|1' -46'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|19.06.2022
|1' -67'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.06.2022
|69' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|84'
|08.06.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|05.06.2022
|1' -80'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|34'
|30.05.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|22.05.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|15.05.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|64'
|09.05.2022
|1' -68'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|01.05.2022
|61' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Форталеза (Форталеза)
|24.04.2022
|1' -62'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|17.04.2022
|74' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Аваи (Флорианополис)
|10.04.2022
|1' -72'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|26'