Реакция болельщиков «Зенита» на продление контракта с Мантуаном

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» прокомментировало продление контракта с защитником Густаво Мантуаном.
Теперь соглашение действует до 2030 года.
«Так, свершилось: Мантуан, наконец, получил нормальные условия и с нами до 2030 года.
Как правда быть с лимитом – вопрос открытый. Мантуан его первая жертва, судя по логике.
Но все равно молодцы, правильное решение», – написали болельщики.
- 24-летний игрок в «Зените» с 2022 года.
- Петербуржцы купили Мантуана у «Коринтианса» за 2 миллиона евро.
- В 116 матчах за «Зенит» у Густаво 15 голов, 15 ассистов.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»