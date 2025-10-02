Реакция болельщиков «Зенита» на продление контракта с Мантуаном

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» прокомментировало продление контракта с защитником Густаво Мантуаном.

Теперь соглашение действует до 2030 года.

«Так, свершилось: Мантуан, наконец, получил нормальные условия и с нами до 2030 года.

Как правда быть с лимитом – вопрос открытый. Мантуан его первая жертва, судя по логике.

Но все равно молодцы, правильное решение», – написали болельщики.