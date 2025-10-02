Мантуан прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Футболист «Зенита» Густаво Мантуан высказался о продлении контракта до 2030 года.

«На сегодняшний момент «Зенит» значит для меня абсолютно все. Клуб, который открыл для меня двери в европейский футбол, дал возможность мне и моим близким почувствовать себя как дома с первого же дня. Болельщики здесь приняли меня как родного и на протяжении всех этих лет поддерживали и помогали.

Поэтому «Зенит» будет иметь для меня важнейшее значение не только сейчас, но вообще всю мою жизнь!» – сказал Мантуан.