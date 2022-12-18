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    Суарес ведет переговоры с мексиканским клубом

    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес может продолжить карьеру в Мексике.

    35-летний футболист ведет переговоры с клубом «Крус Асуль».

    «У меня пока нет новостей, но переговоры были. Мы хотим привести Луиса Суареса в «Крус Асуль», – сказал президент мексиканского клуба Виктор Веласкес.

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    Источник: AS

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