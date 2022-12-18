Суарес ведет переговоры с мексиканским клубом

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес может продолжить карьеру в Мексике.

35-летний футболист ведет переговоры с клубом «Крус Асуль».

«У меня пока нет новостей, но переговоры были. Мы хотим привести Луиса Суареса в «Крус Асуль», – сказал президент мексиканского клуба Виктор Веласкес.

Суарес в ноябре покинул «Насьональ», с которым выиграл чемпионство.

После возвращения в родной клуб он провел 16 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

В Европе уругваец выступал за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико».

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