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Суарес ведет переговоры с мексиканским клубом

18 декабря 2022, 03:51

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес может продолжить карьеру в Мексике.

35-летний футболист ведет переговоры с клубом «Крус Асуль».

«У меня пока нет новостей, но переговоры были. Мы хотим привести Луиса Суареса в «Крус Асуль», – сказал президент мексиканского клуба Виктор Веласкес.

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Источник: AS
Весь мир Крус Асуль Суарес Луис
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