Суарес получил предложения от двух клубов

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес может оказаться в Бразилии или Мексике.

35-летний футболист получил официальные предложения от «Гремио» и «Крус Асуля».

Оба клуба готовы заключить с форвардом контракт на два сезона.

Суарес в ноябре покинул «Насьональ», с которым выиграл чемпионство.

После возвращения в родной клуб он провел 16 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

В Европе уругваец выступал за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико».

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