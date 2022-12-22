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    Суарес получил предложения от двух клубов

    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес может оказаться в Бразилии или Мексике.

    35-летний футболист получил официальные предложения от «Гремио» и «Крус Асуля».

    Оба клуба готовы заключить с форвардом контракт на два сезона.

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    Источник: твиттер Сезара Луиса Мерло

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