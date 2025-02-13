«Краснодар» получил предложение о трансфере Кастаньо за 8 миллионов долларов

«Ривер Плейт» предложил «Краснодару» приобрести 70 процентов прав на полузащитника Кевина Кастаньо. Аргентинский клуб готов заплатить за это 8 миллионов долларов, включая бонусы. Партнером буэносайресцов по сделке может выступить «Крус Асуль».
По данным TyC Sports, «Краснодар» оценивает Кастаньо в 10 миллионов долларов.
- 24-летний хавбек провел в этом сезоне 21 матч за российский клуб, забил 1 гол, отдал 4 передачи.
- Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 6 миллионов евро.