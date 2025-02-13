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  • «Краснодар» получил предложение о трансфере Кастаньо за 8 миллионов долларов

«Краснодар» получил предложение о трансфере Кастаньо за 8 миллионов долларов

«Ривер Плейт» предложил «Краснодару» приобрести 70 процентов прав на полузащитника Кевина Кастаньо. Аргентинский клуб готов заплатить за это 8 миллионов долларов, включая бонусы. Партнером буэносайресцов по сделке может выступить «Крус Асуль».

По данным TyC Sports, «Краснодар» оценивает Кастаньо в 10 миллионов долларов.

  • 24-летний хавбек провел в этом сезоне 21 матч за российский клуб, забил 1 гол, отдал 4 передачи.
  • Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 6 миллионов евро.

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Источник: страница Германа Гарсии Гровы в соцсети X

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13.02.2025 08:31
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Комментарии (2)
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темирхан
1739455092
а зачем писать в долларах? все оплаты в футболе идут в евро.
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