Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
4
5
6
8
9
11
12
13
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
3
3
1
12
7
5
12
4
4
0
0
10
5
5
12
4
4
0
0
9
5
4
12
5
3
1
1
10
7
3
10
5
3
1
1
6
4
2
10
4
3
0
1
9
3
6
9
5
2
2
1
7
6
1
8
6
2
1
3
6
9
-3
7
5
1
3
1
6
6
0
6
5
2
0
3
6
8
-2
6
5
2
0
3
7
10
-3
6
4
1
2
1
6
5
1
5
4
1
2
1
8
8
0
5
6
1
2
3
5
7
-2
5
5
1
1
3
7
9
-2
4
5
0
2
3
6
12
-6
2
4
0
1
3
4
7
-3
1
5
0
1
4
4
10
-6
1
Команда
1
2
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
6
3
3
10
3
3
0
0
8
2
6
9
2
2
0
0
4
2
2
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
2
0
7
6
1
5
2
1
0
1
4
2
2
3
1
1
0
0
4
3
1
3
2
1
0
1
1
1
0
3
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
1
0
1
0
2
2
0
1
2
0
1
1
3
4
-1
1
2
0
1
1
2
3
-1
1
4
0
1
3
2
5
-3
1
3
0
1
2
1
4
-3
1
2
0
1
1
1
4
-3
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
Команда
1
2
3
5
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
3
6
9
3
3
0
0
5
2
3
9
2
2
0
0
5
1
4
6
2
2
0
0
6
3
3
6
3
1
2
0
5
3
2
5
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
1
0
2
1
1
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
5
6
-1
3
4
0
3
1
4
5
-1
3
2
1
0
1
3
4
-1
3
3
1
0
2
5
7
-2
3
2
0
2
0
2
2
0
2
4
0
1
3
4
10
-6
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
2
0
0
2
1
3
-2
0
2
0
0
2
3
6
-3
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире