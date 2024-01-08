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    Агент Кастаньо объяснил, почему игрок выбрал «Краснодар»

    Представитель новичка «Краснодара» Кевина Кастаньо, Себастьян Оларте, прокомментировал трансфер полузащитника из мексиканского «Крус Асуля».

    «Мы выбрали «Краснодар» потому, что Кастаньо хочет продолжать повышать свой уровень. «Краснодар» – один из лучших клубов в России сейчас, лидер, поэтому здесь он сможет расти как игрок. Более того, Джон Кордоба, друг Кевина, рассказывал ему много хорошего о клубе.

    Кастаньо хочет быть ближе к Европе. Он мечтает сыграть в Лиге чемпионов. Думаю, российские команды смогут сыграть в Лиге чемпионов в следующем году», – сказал Оларте.

    • Кастаньо является воспитанником клуба «Агилас Дорадас».
    • Летом игрок подписал контракт с «Крус Асулем». За полгода он отыграл за мексиканский клуб 15 матчей и сделал одну результативную передачу.
    • На счету Кастаньо 7 игр за сборную Колумбии.
    • Футболист должен присоединится к «Краснодару» на сборе в Дубае.

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    Источник: Sport24

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    08.01.2024 13:37
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    Комментарии (2)
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    portero
    1704717895
    Тут тепло, тут "яблоки" и девушки добрые....
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    Александр-Каратеев-yandex
    1704721656
    Потому что много бабла дали.
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