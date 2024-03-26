Экс-гендиректор «Зенита» рассказал о срыве трансферов Фалькао и Моутинью

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, что перед сезоном-2015/16 клуб согласовал трансферы колумбийского нападающего Радамеля Фалькао и португальского полузащитника ЖоаоЖоаотинью.

– Виллаш-Боаш любил рассказывать историю, как перед сезоном-2015/2016 он договорился с Фалькао и Моутинью, а лимит порушил все планы. Как клуб переживал эту историю?

– Да, это правда. Мы тогда все согласовали. Клуб переживал эту историю спокойнее, чем Андре. Мы же не могли опустить руки просто из-за того, что не смогли это реализовать. Для Боаша же это был удар по той мечте, которую он почти реализовал. Андре видел, как он за секунду сделает команду-чемпиона. Потому что с Моутинью контракт был уже на грани подписи, с Фалькао мы к тому моменту как раз закончили переговоры.

– У вас тогда не проскочило мысли, что то решение по лимиту убило потенциального полуфиналиста Лиги чемпионов?

– Конечно, у нас была такая мечта. Но мечта, подкреплeнная ресурсами, – это уже план. Мы строили команду, которая должна была бороться за четвертьфинал Лиги чемпионов и дальше.