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    • Экс-гендиректор «Зенита» рассказал о срыве трансферов Фалькао и Моутинью

    Экс-гендиректор «Зенита» рассказал о срыве трансферов Фалькао и Моутинью

    Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, что перед сезоном-2015/16 клуб согласовал трансферы колумбийского нападающего Радамеля Фалькао и португальского полузащитника ЖоаоЖоаотинью.

    – Виллаш-Боаш любил рассказывать историю, как перед сезоном-2015/2016 он договорился с Фалькао и Моутинью, а лимит порушил все планы. Как клуб переживал эту историю?

    – Да, это правда. Мы тогда все согласовали. Клуб переживал эту историю спокойнее, чем Андре. Мы же не могли опустить руки просто из-за того, что не смогли это реализовать. Для Боаша же это был удар по той мечте, которую он почти реализовал. Андре видел, как он за секунду сделает команду-чемпиона. Потому что с Моутинью контракт был уже на грани подписи, с Фалькао мы к тому моменту как раз закончили переговоры.

    – У вас тогда не проскочило мысли, что то решение по лимиту убило потенциального полуфиналиста Лиги чемпионов?

    – Конечно, у нас была такая мечта. Но мечта, подкреплeнная ресурсами, – это уже план. Мы строили команду, которая должна была бороться за четвертьфинал Лиги чемпионов и дальше.

    • Перед сезоном-2015/16 лимит на легионеров в РПЛ был ужесточен – на поле одновременно могли находиться не более 6 иностранцев.
    • Сейчас 38-летний Фалькао выступает в «Райо Вальекано», а 37-летний Моутинью – в «Браге». На момент начала сезона-2015/16 оба принадлежали «Монако».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:39
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    Комментарии (5)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1711447075
    Подлянку тогда Зениту знатно подстроили хряковские чиновники. За неделю до начала чемпионата изменили лимит на легионеров. Только в нашем чемпионате такое возможно. Гыгыгы
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    Fialet
    1711448110
    Расейские чиновники сами себе на яйца наступили. Не оскудеет земля русская на дебилов.
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    Цугундeр
    1711452134
    " Мы строили команду, которая должна была бороться за четвертьфинал Лиги чемпионов и дальше..." Но главный по админресурсу начал заниматься какими-то более важными глобальными делами ..
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    Азбука
    1711452451
    Победа в нашем чемпионате сама по себе Виллаш-Боаша не интересовала. Его целью было пошуметь в ЛЧ. После срыва трансферов он хотел уйти сразу и его нужно было отпустить. Руководство клуба допустило ошибку уговорив АВБ остаться. Как -никак, а тренер сделал Зенит чемпионом и выиграл Суперкубок, а до начала следующего чемпионата было около недели. В итоге АВБ потерял мотивацию, а Зенит потерял сезон. Правда АВБ бросил силы на кубок и команда таки кубок выиграла, а АВБ гордо удалился со словами, что в России он выиграл всё.
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