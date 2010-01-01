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    Маритиму - результаты

    Город Фуншал
    Дивизион Португалия-Liga bwin
    Сайт http://www.csmaritimo.org.pt/
    Стадион Дос Баррейрос
    Тренер Даниэль Рамос
    Турниры:
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    22 тур
    		25 февраля, суббота 21:00 Маритиму 3:1 Санта-Клара
    21 тур
    		18 февраля, суббота 18:30 Портимоненси 2:1 Маритиму
    20 тур
    		12 февраля, воскресенье 23:30 Маритиму 1:2 Брага
    19 тур
    		5 февраля, воскресенье 18:30 Шавиш 2:1 Маритиму
    18 тур
    		1 февраля, среда 22:00 Маритиму 0:2 Порту
    17 тур
    		22 января, воскресенье 18:30 Маритиму 1:0 Эшторил
    16 тур
    		14 января, суббота 18:30 Визела 3:0 Маритиму
    15 тур
    		8 января, воскресенье 21:00 Маритиму 1:0 Спортинг
    14 тур
    		23 декабря, пятница 23:15 Риу Аве 1:1 Маритиму
    13 тур
    		13 ноября, воскресенье 18:30 Витория Гимараеш 1:0 Маритиму
    12 тур
    		6 ноября, воскресенье 21:00 Маритиму 0:0 Фамаликан
    11 тур
    		28 октября, пятница 22:15 Пасуш де Феррейра 0:1 Маритиму
    10 тур
    		23 октября, воскресенье 17:30 Маритиму 1:1 Арука
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 17:30 Боавишта 1:1 Маритиму
    8 тур
    		3 октября, понедельник 22:15 Маритиму 1:2 Каза Пиа
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 20:00 Бенфика 5:0 Маритиму
    6 тур
    		11 сентября, воскресенье 20:00 Маритиму 1:2 Жил Висенте
    5 тур
    		4 сентября, воскресенье 20:00 Санта-Клара 2:1 Маритиму
    4 тур
    		27 августа, суббота 17:30 Маритиму 0:1 Портимоненси
    3 тур
    		21 августа, воскресенье 20:00 Брага 5:0 Маритиму
    2 тур
    		15 августа, понедельник 17:30 Маритиму 1:2 Шавиш
    1 тур
    		6 августа, суббота 22:30 Порту 5:1 Маритиму
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