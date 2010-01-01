Турниры:
Португалия. Примейра (2022/2023)
|22 тур
|25 февраля, суббота
|21:00
|Маритиму
|3:1
|Санта-Клара
|21 тур
|18 февраля, суббота
|18:30
|Портимоненси
|2:1
|Маритиму
|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|23:30
|Маритиму
|1:2
|Брага
|19 тур
|5 февраля, воскресенье
|18:30
|Шавиш
|2:1
|Маритиму
|18 тур
|1 февраля, среда
|22:00
|Маритиму
|0:2
|Порту
|17 тур
|22 января, воскресенье
|18:30
|Маритиму
|1:0
|Эшторил
|16 тур
|14 января, суббота
|18:30
|Визела
|3:0
|Маритиму
|15 тур
|8 января, воскресенье
|21:00
|Маритиму
|1:0
|Спортинг
|14 тур
|23 декабря, пятница
|23:15
|Риу Аве
|1:1
|Маритиму
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|18:30
|Витория Гимараеш
|1:0
|Маритиму
|12 тур
|6 ноября, воскресенье
|21:00
|Маритиму
|0:0
|Фамаликан
|11 тур
|28 октября, пятница
|22:15
|Пасуш де Феррейра
|0:1
|Маритиму
|10 тур
|23 октября, воскресенье
|17:30
|Маритиму
|1:1
|Арука
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|17:30
|Боавишта
|1:1
|Маритиму
|8 тур
|3 октября, понедельник
|22:15
|Маритиму
|1:2
|Каза Пиа
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|20:00
|Бенфика
|5:0
|Маритиму
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|20:00
|Маритиму
|1:2
|Жил Висенте
|5 тур
|4 сентября, воскресенье
|20:00
|Санта-Клара
|2:1
|Маритиму
|4 тур
|27 августа, суббота
|17:30
|Маритиму
|0:1
|Портимоненси
|3 тур
|21 августа, воскресенье
|20:00
|Брага
|5:0
|Маритиму
|2 тур
|15 августа, понедельник
|17:30
|Маритиму
|1:2
|Шавиш
|1 тур
|6 августа, суббота
|22:30
|Порту
|5:1
|Маритиму