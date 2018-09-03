Данни: «Все еще чувствую себя футболистом «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни признался, что продолжает пристально следить за петербургской командой. По словам португальца, он до сих пор ощущает себя ее игроком.

– Вы смотрите матчи «Зенита»?

– Конечно, всегда! Смотрю матчи и российской Премьер-лиги, и Лиги Европы. У нас хорошая команда, хороший тренер, и надеюсь, что мы сможем выиграть чемпионат России в этом сезоне. Говорю «мы», потому что всe еще чувствую себя футболистом «Зенита».

– Как вам победа над минским «Динамо»?

– Вообще, я удивился результату первой игры, но верил, что «Зенит» сумеет отыграться. Счастлив, что у нас получилось это сделать.

– Нобоа получил такую же травму, какую не раз получали вы.

– Это очень тяжело, но я уверен, что Кристиан вернется и станет еще лучше, чем прежде. Он сильный человек и справится с испытанием.

– Как вообще получается, что игроки рвут кресты? Для многих это до сих пор загадка.

– Трудно сказать. Эта травма случается мгновенно, стоит только неправильно приземлить ногу на газон или не успеть перестроиться в результате стыка с соперником. У меня это случалось трижды, но я восстанавливался и продолжал играть без каких-либо проблем.

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В настоящее время португалец защищает цвета «Маритиму», в котором начинал профессиональную карьеру.