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    Данни: «Все еще чувствую себя футболистом «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» Данни признался, что продолжает пристально следить за петербургской командой. По словам португальца, он до сих пор ощущает себя ее игроком.

    – Вы смотрите матчи «Зенита»?

    – Конечно, всегда! Смотрю матчи и российской Премьер-лиги, и Лиги Европы. У нас хорошая команда, хороший тренер, и надеюсь, что мы сможем выиграть чемпионат России в этом сезоне. Говорю «мы», потому что всe еще чувствую себя футболистом «Зенита».

    – Как вам победа над минским «Динамо»?

    – Вообще, я удивился результату первой игры, но верил, что «Зенит» сумеет отыграться. Счастлив, что у нас получилось это сделать.

    – Нобоа получил такую же травму, какую не раз получали вы.

    – Это очень тяжело, но я уверен, что Кристиан вернется и станет еще лучше, чем прежде. Он сильный человек и справится с испытанием.

    – Как вообще получается, что игроки рвут кресты? Для многих это до сих пор загадка.

    – Трудно сказать. Эта травма случается мгновенно, стоит только неправильно приземлить ногу на газон или не успеть перестроиться в результате стыка с соперником. У меня это случалось трижды, но я восстанавливался и продолжал играть без каких-либо проблем.

    Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В настоящее время португалец защищает цвета «Маритиму», в котором начинал профессиональную карьеру.

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.09.2018 16:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5887

      Павелий 6 сентября 2018, 16:24

      Данни смотрит на свой банковский счёт и продолжает вспоминать, как много ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег ему заплатил Газпром.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 сентября 2018, 21:46

      Уважуха тебе Данни !!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 3 сентября 2018, 19:55

      Он и динамовцем себя считает и зенитчиком... А вообще он тоскует по российским бабосам...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 3 сентября 2018, 19:00

      Данни вроде свободный ..можно и взять на сезон..

      1
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      Рейтинг: +772

      FCTB > Путник 13 3 сентября 2018, 23:00

      Он вроде играет за свой клуб (в котором начинал карьеру) Если не ошибаюсь.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 сентября 2018, 17:40

      Ты навсегда в нашей семье, Капитан!!!

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