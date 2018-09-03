Данни смотрит на свой банковский счёт и продолжает вспоминать, как много ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег ему заплатил Газпром.
Бывший полузащитник «Зенита» Данни признался, что продолжает пристально следить за петербургской командой. По словам португальца, он до сих пор ощущает себя ее игроком.
– Вы смотрите матчи «Зенита»?
– Конечно, всегда! Смотрю матчи и российской Премьер-лиги, и Лиги Европы. У нас хорошая команда, хороший тренер, и надеюсь, что мы сможем выиграть чемпионат России в этом сезоне. Говорю «мы», потому что всe еще чувствую себя футболистом «Зенита».
– Как вам победа над минским «Динамо»?
– Вообще, я удивился результату первой игры, но верил, что «Зенит» сумеет отыграться. Счастлив, что у нас получилось это сделать.
– Нобоа получил такую же травму, какую не раз получали вы.
– Это очень тяжело, но я уверен, что Кристиан вернется и станет еще лучше, чем прежде. Он сильный человек и справится с испытанием.
– Как вообще получается, что игроки рвут кресты? Для многих это до сих пор загадка.
– Трудно сказать. Эта травма случается мгновенно, стоит только неправильно приземлить ногу на газон или не успеть перестроиться в результате стыка с соперником. У меня это случалось трижды, но я восстанавливался и продолжал играть без каких-либо проблем.
Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В настоящее время португалец защищает цвета «Маритиму», в котором начинал профессиональную карьеру.