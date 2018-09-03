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Данни: «Все еще чувствую себя футболистом «Зенита»

3 сентября 2018, 16:46
6

Бывший полузащитник «Зенита» Данни признался, что продолжает пристально следить за петербургской командой. По словам португальца, он до сих пор ощущает себя ее игроком.

– Вы смотрите матчи «Зенита»?

– Конечно, всегда! Смотрю матчи и российской Премьер-лиги, и Лиги Европы. У нас хорошая команда, хороший тренер, и надеюсь, что мы сможем выиграть чемпионат России в этом сезоне. Говорю «мы», потому что всe еще чувствую себя футболистом «Зенита».

– Как вам победа над минским «Динамо»?

– Вообще, я удивился результату первой игры, но верил, что «Зенит» сумеет отыграться. Счастлив, что у нас получилось это сделать.

– Нобоа получил такую же травму, какую не раз получали вы.

– Это очень тяжело, но я уверен, что Кристиан вернется и станет еще лучше, чем прежде. Он сильный человек и справится с испытанием.

– Как вообще получается, что игроки рвут кресты? Для многих это до сих пор загадка.

– Трудно сказать. Эта травма случается мгновенно, стоит только неправильно приземлить ногу на газон или не успеть перестроиться в результате стыка с соперником. У меня это случалось трижды, но я восстанавливался и продолжал играть без каких-либо проблем.

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В настоящее время португалец защищает цвета «Маритиму», в котором начинал профессиональную карьеру.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Зенит Маритиму Данни
Комментарии (6)
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С-Пб on-line
1535985658
Ты навсегда в нашей семье, Капитан!!!
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Путник 13
1535990403
Данни вроде свободный ..можно и взять на сезон..
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westerose
1535993740
Он и динамовцем себя считает и зенитчиком... А вообще он тоскует по российским бабосам...
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Zenmaster
1536000390
Уважуха тебе Данни !!!
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Павелий
1536240290
Данни смотрит на свой банковский счёт и продолжает вспоминать, как много ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег ему заплатил Газпром.
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