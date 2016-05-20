«Бенфика» в седьмой раз завоевала Кубок лиги

«Бенфика», недавно ставшая чемпионом, завоевала еще один португальский трофей – Кубок лиги. В финале «орлы» одолели «Маритиму» со счетом 6:2.

Отметим, Кубок лиги в Португалии проводится в девятый раз. Семь розыгрышей выиграла «Бенфика», еще по одному – «Брага» и «Сетубал».

Кубок португальской лиги

Маритиму – Бенфика – 2:6 (1:3)

Голы: 0:1 – Жонас, 11. 0:2 – Митроглу, 18. 0:3 – Митроглу, 38. 1:3 – Жоао Диого, 45. 1:4 – Гайтан, 77. 2:4 – Франсержиу, 84 (с пенальти). 2:5 – Жардел, 90. 2:6 – Хименес, 90 (с пенальти).