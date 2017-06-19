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    Данни может подписать контракт с «Маритиму»

    Экс-хавбек «Зенита» Данни может вернуться на родину. В услугах 33-летнего игрока заинтересован «Маритиму». Президент клуба из Фуншала Карлос Перейра сообщил. что провел встречу с полузащитником и она получилась плодотворной.

    По информации источника, португалец примет решение к концу недели.

    Данни защищал цвета «Зенита» с 2008 года, а начинал свою карьеру как раз в «Маритиму», откуда потом перешел в «Спортинг».

    Источник: A Bola

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    19.06.2017 18:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +222

      Зэб 19 июня 2017, 21:16

      Такой игрок без работы не останется.Хотелось бы конечно увидеть Данни в клубе выступающем на более высоком уровне.

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 19 июня 2017, 20:42

      Самое лучшее место для завершении его карьеры!

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