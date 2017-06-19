Данни может подписать контракт с «Маритиму»

Экс-хавбек «Зенита» Данни может вернуться на родину. В услугах 33-летнего игрока заинтересован «Маритиму». Президент клуба из Фуншала Карлос Перейра сообщил. что провел встречу с полузащитником и она получилась плодотворной.

По информации источника, португалец примет решение к концу недели.

Данни защищал цвета «Зенита» с 2008 года, а начинал свою карьеру как раз в «Маритиму», откуда потом перешел в «Спортинг».