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    «Краснодар» возобновил интерес к Рикардиньо

    Нападающий «Маритиму» Рикардиньо снова интересен «Краснодару».

    Клуб РПЛ начал переговоры о трансфере бразильца, однако сделка может состояться не раньше лета.

    В межсезонье «Краснодар» намерен продать нескольких иностранцев, после чего получит возможность заявлять новых легионеров.

    • Рыночная стоимость Рикардиньо – 900 тысяч евро.
    • Права на него принадлежат «Гремио».
    • «Краснодар» уже претендовал на этого форварда в августе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +199

      Беспонтий 2 часа назад

      эрекция российских клубов на окончание фамилий бразильских и португальских игроков
      умиляет

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