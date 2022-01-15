«Краснодар» возобновил интерес к Рикардиньо

Нападающий «Маритиму» Рикардиньо снова интересен «Краснодару».

Клуб РПЛ начал переговоры о трансфере бразильца, однако сделка может состояться не раньше лета.

В межсезонье «Краснодар» намерен продать нескольких иностранцев, после чего получит возможность заявлять новых легионеров.