Федерация футбола Португалии оштрафовала маскота «Спортинга». Лев Жубас обнял игрока лиссабонцев

«Спортинг» в матче 6-го тура чемпионата Португалии обыграл «Маритиму» со счетом 2:0.

Во время послематчевого интервью полузащитника хозяев Карлоса Манэ обнял клубный маскот Жубас.

Согласно Record, национальная федерация футбола страны оштрафовала лицо, носившее костюм льва, на 479 евро. Сообщается, что таким образом маскот нарушил правила поведения во время интервью.

Столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Команда Жозе Перейру встречается с «Ворсклой» в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги Европы. Счет к перерыву – 0:1. За событиями встречи можно следить здесь.