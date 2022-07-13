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«Маритиму»: «Мы много наблюдали за Агаларовым. Он мог бы быть интересен нам и нашей лиге»

Жоау Луиш, президент португальского «Маритиму», прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

– Агаларов в одном шаге о перехода в «Маритиму»? Сейчас мы ничего не можем подтвердить. Гамид – один из игроков, за которыми мы много наблюдали. Но в данный момент ничего нет.

– Вы общались с игроком?

– Нет, я с Агаларовым не разговаривал.

– Отправлено ли официальное предложение в «Уфу»?

– Как вы знаете, мы действительно ищем нападающего в это трансферное окно. Мы не можем отрицать, что Агаларов – футболист, который мог бы быть интересен для нашей лиги и нашего клуба. Но в данный момент я не скажу большего.

  • «Маритиму» базируется на острове Мадейра.
  • Клуб занял 10-е место в чемпионате Португалии в прошлом сезоне.
  • В прошлом сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»

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