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  • Лига Европы. Киевское «Динамо» не справилось с бывшей командой Бышовца и Пепе

Лига Европы. Киевское «Динамо» не справилось с бывшей командой Бышовца и Пепе

18 августа 2017, 00:28
10

Завершился последний первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, где встретились португальский «Маритиму» и украинское «Динамо». Голами соперники не отметились.

Напомним, что именно в «Маритиму» в первой половине прошлого десятилетия работал российский тренер Анатолий Бышовец, под руководством которого, как считается, раскрылся известный ныне полузащитник Пепе.

Лига Европы. 4-й раунд. Первый матч

Маритиму (Португалия) – Динамо (Украина) – 0:0

Удаление: нет – Хачериди, 89 (вторая ж.к.).

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Украина. Премьер-лига Маритиму Динамо К Бышовец Анатолий
Комментарии (10)
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Nerlinger
1503005635
Позорр
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Svoysvoemubrat
1503027669
Отобрали очки у наших главных конкурентов, это есть хорошо.
Ответить
Сибирь за Спартак
1503028571
Выдавить португальцев нужно.
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Hasanino
1503032252
Дома должны выигрывать
Ответить
gandyv
1503034214
Пофиг на Динамо, хорошо, что у португальцев очков поменьше.
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Docentusa
1503035266
Сдаёт Киев!!!
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Red-Green_fan
1503038939
Что за Пепе? Не знаю такого
Ответить
айор балдёжник
1503040535
ожидаемо
Ответить
cent58
1503071142
Киев дома может с ними и справится, что для России хорошо , а вот Зенит с Краснодаром если не встряхнутся , то плакала ЛЕ , - на Локомотив надежд никаких.
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Вомбат
1503140727
Опять некорректный заголовок. Ничья в гостях - значит справились.
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