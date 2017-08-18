Лига Европы. Киевское «Динамо» не справилось с бывшей командой Бышовца и Пепе

Завершился последний первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, где встретились португальский «Маритиму» и украинское «Динамо». Голами соперники не отметились.

Напомним, что именно в «Маритиму» в первой половине прошлого десятилетия работал российский тренер Анатолий Бышовец, под руководством которого, как считается, раскрылся известный ныне полузащитник Пепе.

Лига Европы. 4-й раунд. Первый матч

Маритиму (Португалия) – Динамо (Украина) – 0:0

Удаление: нет – Хачериди, 89 (вторая ж.к.).