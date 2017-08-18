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    Лига Европы. Киевское «Динамо» не справилось с бывшей командой Бышовца и Пепе

    Завершился последний первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, где встретились португальский «Маритиму» и украинское «Динамо». Голами соперники не отметились.

    Напомним, что именно в «Маритиму» в первой половине прошлого десятилетия работал российский тренер Анатолий Бышовец, под руководством которого, как считается, раскрылся известный ныне полузащитник Пепе.

    Лига Европы. 4-й раунд. Первый матч

    Маритиму (Португалия) – Динамо (Украина) – 0:0

    Удаление: нет – Хачериди, 89 (вторая ж.к.).

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2017 00:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 19 августа 2017, 14:05

      Опять некорректный заголовок. Ничья в гостях - значит справились.

      1
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      Рейтинг: +86

      cent58 18 августа 2017, 18:45

      Киев дома может с ними и справится, что для России хорошо , а вот Зенит с Краснодаром если не встряхнутся , то плакала ЛЕ , - на Локомотив надежд никаких.

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 18 августа 2017, 10:15

      ожидаемо

      0
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 18 августа 2017, 09:48

      Что за Пепе? Не знаю такого

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 18 августа 2017, 08:47

      Сдаёт Киев!!!

      0
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      Рейтинг: +161

      gandyv 18 августа 2017, 08:30

      Пофиг на Динамо, хорошо, что у португальцев очков поменьше.

      0
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 18 августа 2017, 07:57

      Дома должны выигрывать

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 августа 2017, 06:56

      Выдавить португальцев нужно.

      9
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 18 августа 2017, 06:41

      Отобрали очки у наших главных конкурентов, это есть хорошо.

      9
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 18 августа 2017, 00:33

      Позорр

      -1
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