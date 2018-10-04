Данни: «Летом ждал предложения от «Зенита». Звонил Семаку»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни, выступающий ныне за «Маритиму», признался, что очень надеялся вернуться в петербургский клуб летом этого года.

«Задумывался л о возвращении в «Зенит»? Конечно! Много думал об этом. Всегда говорил и повторюсь: в мире есть лишь два клуба, куда я готов был вернуться, не мешкая – «Маритиму» и «Зенит». Я очень надеялся, что поступит предложение из Петербурга. Не шучу: ждал и ждал, а его все не было. Зато оно поступило из «Маритиму», и я дал согласие.

Связывался ли кто-то со мной из «Зенита» в тот момент? Примерно в то же время Семак, с которым мы долго играли вместе, стал главным тренером «Зенита». И я позвонил ему, чтобы поздравить, пожелать удачи и сказать, что всегда буду поддерживать его. Но мы говорили только о его назначении и ни о чем больше. Никто специально не обращался ко мне и не звал обратно, но это футбол, в этом нет ничего страшного. Я все так же бережно храню «Зенит» в своем сердце и остаюсь его преданным фанатом», – сказал Данни.

Португалец защищал цвета «Зенит» с 2008 по 2017 год.