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Данни: «Летом ждал предложения от «Зенита». Звонил Семаку»

4 октября 2018, 12:15
28

Бывший полузащитник «Зенита» Данни, выступающий ныне за «Маритиму», признался, что очень надеялся вернуться в петербургский клуб летом этого года.

«Задумывался л о возвращении в «Зенит»? Конечно! Много думал об этом. Всегда говорил и повторюсь: в мире есть лишь два клуба, куда я готов был вернуться, не мешкая – «Маритиму» и «Зенит». Я очень надеялся, что поступит предложение из Петербурга. Не шучу: ждал и ждал, а его все не было. Зато оно поступило из «Маритиму», и я дал согласие.

Связывался ли кто-то со мной из «Зенита» в тот момент? Примерно в то же время Семак, с которым мы долго играли вместе, стал главным тренером «Зенита». И я позвонил ему, чтобы поздравить, пожелать удачи и сказать, что всегда буду поддерживать его. Но мы говорили только о его назначении и ни о чем больше. Никто специально не обращался ко мне и не звал обратно, но это футбол, в этом нет ничего страшного. Я все так же бережно храню «Зенит» в своем сердце и остаюсь его преданным фанатом», – сказал Данни.

Португалец защищал цвета «Зенит» с 2008 по 2017 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Зенит Маритиму Данни
Комментарии (28)
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Mazai-NN
1538645889
Как футболист он мне всегда нравился.
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ZENIT84,
1538646539
данни я бы будь моя воля пол команды поменял бы на тебя ты профи ну и халка бы нам еще ох европа бы плакала
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арейская
1538646683
Достойный футболист и человек, очень бы пригодился команде...
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Рубик Докоян
1538647512
Я тоже надеялся, что его позовут на контракт 1+1. Но в " Зените" уже столько народу осталось после Луческу и Манчини, что уже решили не приглашать Данни.
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RealGirl61
1538650029
Данни!!! как много в этом слове!
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gera64
1538650736
Щас твой уровень - Динамо. Закончишь там где и начинал.
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zigbert
1538651354
Зенит ведь тоже не резиновый ,придется с кем то расстаться.
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zico2205
1538656583
Лучший португалец , когда то игравший в России....
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Garrincha58
1538657056
да им лучше взять какого то Маркиза чем своего Мигеля
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Zenmaster
1538660775
Шикарный игрок -- не помешал бы !!!
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