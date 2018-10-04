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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Данни: «Летом ждал предложения от «Зенита». Звонил Семаку»

    Бывший полузащитник «Зенита» Данни, выступающий ныне за «Маритиму», признался, что очень надеялся вернуться в петербургский клуб летом этого года.

    «Задумывался л о возвращении в «Зенит»? Конечно! Много думал об этом. Всегда говорил и повторюсь: в мире есть лишь два клуба, куда я готов был вернуться, не мешкая – «Маритиму» и «Зенит». Я очень надеялся, что поступит предложение из Петербурга. Не шучу: ждал и ждал, а его все не было. Зато оно поступило из «Маритиму», и я дал согласие.

    Связывался ли кто-то со мной из «Зенита» в тот момент? Примерно в то же время Семак, с которым мы долго играли вместе, стал главным тренером «Зенита». И я позвонил ему, чтобы поздравить, пожелать удачи и сказать, что всегда буду поддерживать его. Но мы говорили только о его назначении и ни о чем больше. Никто специально не обращался ко мне и не звал обратно, но это футбол, в этом нет ничего страшного. Я все так же бережно храню «Зенит» в своем сердце и остаюсь его преданным фанатом», – сказал Данни.

    Португалец защищал цвета «Зенит» с 2008 по 2017 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2018 12:15
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 4 октября 2018, 19:12

      Повезло бомжам с Данни, побольше бы таких у нас играло

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 октября 2018, 18:20

      Когда ты звонил Семаку, тот ещё наверняка не знал - может он лично приглашать игроков в клуб или нет. А потом уже то ли ты ещё раз не позвонил, то ли он не может.

      1
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 4 октября 2018, 17:27

      Ты уже не молод, Данни.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 октября 2018, 16:46

      Шикарный игрок -- не помешал бы !!!

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 октября 2018, 16:19

      Успокойся Даня, годы берут свое, их не вернуть!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 октября 2018, 16:09

      А с кем сейчас играть М.Данни в Зените, это было раньше и Халк,
      и Витсель, вот, в основном, втроем они и творили в Зените.

      2
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 4 октября 2018, 16:06

      Удивительно, что Данни тепло относится к Зениту. Когда уходил, его даже не проводили...

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      Рейтинг: +186

      mnb 95 4 октября 2018, 15:59

      Видно много денег хочет, иначе чего бы Семак молчал.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 4 октября 2018, 15:44

      да им лучше взять какого то Маркиза чем своего Мигеля

      3
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 4 октября 2018, 15:36

      Лучший португалец , когда то игравший в России....

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