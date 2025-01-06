Кобелев раскрыл, сколько «Зенит» заплатил «Динамо» за Данни: «Это была непомерная сумма»

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о трансфере Данни в «Зенит».

Сделка датирована 2008 годом.

Португалец в составе «Зенита» выиграл 8 трофеев, в том числе 3 чемпионства.

В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

– Данни повел себя по-мужски, когда уходил из «Динамо». И он отдал клубу все, что он мог. Но от предложения «Зенита» не мог отказаться ни клуб, ни сам Данни. Поэтому он перешел в Санкт-Петербург.

Так что он поступил правильно по отношению к клубу, который еще и заработал, и реализовал себя в «Зените». Не ради наживы себя, не ради наживы агента. А для общей пользы. Поэтому у него и сложилось в «Зените».

– Данни поступил правильно, перейдя из «Динамо» в «Зенит» в тех условиях?

– В той ситуации да. У нас не было возможностей, как у «Зенита». Тогда Петербург заплатил миллиард рублей, это была непомерная сумма.

Выгоду приобрели все три стороны. Конечно, для меня как для тренера его уход не был приятен, но я понимал, что все происходит правильно.