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    • Кобелев раскрыл, сколько «Зенит» заплатил «Динамо» за Данни: «Это была непомерная сумма»

    Кобелев раскрыл, сколько «Зенит» заплатил «Динамо» за Данни: «Это была непомерная сумма»

    Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о трансфере Данни в «Зенит».

    • Сделка датирована 2008 годом.
    • Португалец в составе «Зенита» выиграл 8 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
    • В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

    – Данни повел себя по-мужски, когда уходил из «Динамо». И он отдал клубу все, что он мог. Но от предложения «Зенита» не мог отказаться ни клуб, ни сам Данни. Поэтому он перешел в Санкт-Петербург.

    Так что он поступил правильно по отношению к клубу, который еще и заработал, и реализовал себя в «Зените». Не ради наживы себя, не ради наживы агента. А для общей пользы. Поэтому у него и сложилось в «Зените».

    – Данни поступил правильно, перейдя из «Динамо» в «Зенит» в тех условиях?

    – В той ситуации да. У нас не было возможностей, как у «Зенита». Тогда Петербург заплатил миллиард рублей, это была непомерная сумма.

    Выгоду приобрели все три стороны. Конечно, для меня как для тренера его уход не был приятен, но я понимал, что все происходит правильно.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:52
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    Комментарии (7)
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    JIEGEHDA
    1736180485
    Лярд рублей ))) даже сейчас это много . Не говоря тогда и с тем курсом Кобелев ещё не отрезвел
    Ответить
    ПалкоВводецъ007
    1736183438
    Этот кудесник мяча с лихвой отработал свой контракт в Зените. Его всегда будут вспоминать с теплотой в Петербурге.
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1736183724
    Дани супер игрок и бился за Зенит и город как за родную команду и родной город! Хоть два миллиарда за такого игрока
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    Спартачище
    1736184830
    Болотное посмешище только бабками может привлечь игрунов Мараться в этом позоре готовы только за большие бабки
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    acor94
    1736186455
    30 млн евро, это официальная информация, как раз тогда евро был по 35. Так что всё сходится, ничего нового.
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