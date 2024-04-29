Кобелев назвал самого талантливого футболиста, которого он тренировал

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал Данни самым талантливым футболистом, с которым ему приходилось работать.

Португалец выступал за московскую команду с 2006 по 2008 год, после чего перешел в «Зенит».

– Самый талантливый футболист в вашей тренерской карьере?

– Данни. Хотя Хохлов и Семшов – это тоже очень талантливые игроки. Но я говорю о молодом игроке, который начал раскрываться.

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