Данни: «Динамо» победит «Краснодар» и поможет «Зениту» стать чемпионом»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни надеется на чемпионство клуба в этом году.
«Я верю, что «Зенит» сегодня победит, а «Краснодар» потеряет очки. У сине-бело-голубых очень хорошая команда, и они способны стать чемпионами. Мы здесь, мы хотим праздновать. Надеюсь, сегодня мы все будем счастливы от победы.
«Краснодар» – тоже отличная команда. Они хорошо играют в последние годы, стабильно претендуют на чемпионство. И сегодня, конечно, очень близки к золотым медалям. Но я надеюсь, что они займут второе место. «Динамо» победит и поможет «Зениту» стать чемпионом», – сказал Данни.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
- «Зенит» отстает на очко.
- Все матчи 30-го тура начнутся в 16:30 мск.
Источник: «Чемпионат»