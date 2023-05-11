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    Таранов назвал тройку лучших легионеров в истории РПЛ

    Экс-защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов составил топ-3 лучших иностранных футболистов в истории РПЛ.

    – Вагнер Лав – лучший легионер в истории РПЛ?

    – Точно в тройке. На мой взгляд, там еще Халк и Мигел Данни.

    Также запомнился Жо – очень сильный нападающий, но довольно мало поиграл в России.

    Халк, конечно, проявил себя здорово, но Вагнер и Данни для меня лучшие.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
    • Данни поиграл за «Динамо» (2005-2008) и «Зенит» (2008-2017).
    • Халк был в «Зените» с 2012 по 2016 год.

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    Источник: Metaratings

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    11.05.2023 13:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1780

      Suvorov51 12 часов назад

      Да, все верно, Лав был очень хорош, да и Данни запомнился

      0
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      Рейтинг: +1777

      Fialet 15 часов назад

      Ещё Домингес достоин.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5087

      Питерский князь 15 часов назад

      Напомните Вагнер играл за сборную?
      :)))
      На обсосе в собственной стране был.

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      Рейтинг: +14474

      Skull_Boy 15 часов назад

      Кто такой Таранов

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      Рейтинг: +18157

      Barmaleushka > Skull_Boy 12 часов назад

      Пивовар , любовник мадам Козявкиной .

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