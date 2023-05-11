Таранов назвал тройку лучших легионеров в истории РПЛ

Экс-защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов составил топ-3 лучших иностранных футболистов в истории РПЛ.

– Вагнер Лав – лучший легионер в истории РПЛ?

– Точно в тройке. На мой взгляд, там еще Халк и Мигел Данни.

Также запомнился Жо – очень сильный нападающий, но довольно мало поиграл в России.

Халк, конечно, проявил себя здорово, но Вагнер и Данни для меня лучшие.