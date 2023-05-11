Таранов назвал тройку лучших легионеров в истории РПЛ

Экс-защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов составил топ-3 лучших иностранных футболистов в истории РПЛ.
– Вагнер Лав – лучший легионер в истории РПЛ?
– Точно в тройке. На мой взгляд, там еще Халк и Мигел Данни.
Также запомнился Жо – очень сильный нападающий, но довольно мало поиграл в России.
Халк, конечно, проявил себя здорово, но Вагнер и Данни для меня лучшие.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
- Данни поиграл за «Динамо» (2005-2008) и «Зенит» (2008-2017).
- Халк был в «Зените» с 2012 по 2016 год.
Источник: Metaratings