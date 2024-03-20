Топ-2 легионера в истории РПЛ по версии Радича

Бывший вратарь «Ростова», «Алании», «Спартака» Нч Деян Радич выделил лучших легионеров в истории РПЛ.

«Лучший иностранец в истории РПЛ? Сложный вопрос. Не могу определиться между Вагнером Лавом и Данни. Оба помогли своим клубам выиграть европейские трофеи. Вспоминаю, как здорово играл низкий Вагнер с высоким Жо. С их связкой было очень трудно. Данни в то время носился за «Зенит», и очень сильная команда была у питерцев», – сказал Радич.