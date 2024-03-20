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    Топ-2 легионера в истории РПЛ по версии Радича

    Бывший вратарь «Ростова», «Алании», «Спартака» Нч Деян Радич выделил лучших легионеров в истории РПЛ.

    «Лучший иностранец в истории РПЛ? Сложный вопрос. Не могу определиться между Вагнером Лавом и Данни. Оба помогли своим клубам выиграть европейские трофеи. Вспоминаю, как здорово играл низкий Вагнер с высоким Жо. С их связкой было очень трудно. Данни в то время носился за «Зенит», и очень сильная команда была у питерцев», – сказал Радич.

    • Вагнер Лав брал Кубок УЕФА с ЦСКА.
    • Данни выигрывал с «Зенитом» Суперкубок УЕФА.
    • Вагнер Лав играет за клуб бразильской Серии А «Атлетико Гойяненсе».

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (1)
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    Дубина
    1710945735
    А щас ППэдры да паредасы всякие с помойки блекло - голубой))!!!
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