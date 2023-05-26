Данни назвал следующего чемпиона РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Данни дал прогноз на следующий сезон РПЛ.

«Посмотрим, что будет этим летом с трансферами на выход и вход. Но лично я верю, что вне зависимости от этого мы снова будем чемпионами в следующем сезоне.

Конечно, «Спартак» всегда будет сильным соперником и командой, но никого более сильного, чем «Зенит», нет. Но посмотрим, что еще будет кроме подписания новых игроков», – сказал Данни.