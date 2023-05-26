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    Данни назвал следующего чемпиона РПЛ

    Бывший полузащитник «Зенита» Данни дал прогноз на следующий сезон РПЛ.

    «Посмотрим, что будет этим летом с трансферами на выход и вход. Но лично я верю, что вне зависимости от этого мы снова будем чемпионами в следующем сезоне.

    Конечно, «Спартак» всегда будет сильным соперником и командой, но никого более сильного, чем «Зенит», нет. Но посмотрим, что еще будет кроме подписания новых игроков», – сказал Данни.

    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
    • Всего у команды 10 чемпионств.
    • У «Зенита» теперь 2 звезды на логотипе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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