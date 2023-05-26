Данни назвал следующего чемпиона РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Данни дал прогноз на следующий сезон РПЛ.
«Посмотрим, что будет этим летом с трансферами на выход и вход. Но лично я верю, что вне зависимости от этого мы снова будем чемпионами в следующем сезоне.
Конечно, «Спартак» всегда будет сильным соперником и командой, но никого более сильного, чем «Зенит», нет. Но посмотрим, что еще будет кроме подписания новых игроков», – сказал Данни.
- «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
- Всего у команды 10 чемпионств.
- У «Зенита» теперь 2 звезды на логотипе.
Источник: «Спорт-Экспресс»