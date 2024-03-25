Данни объяснил, почему отказался вернуться в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Данни рассказал, что председатель правления петербургского клуба Александр Медведев предлагал ему вернуться в команду.

– Медведев звонил мне, чтобы узнать, какие у меня планы, чем я планирую заниматься. И предложил мне возглавить академию «Зенита», но у меня на первом месте стояло здоровье моей дочери, и я принял решение остаться в Португалии. И не хотел думать ни о какой работе. Хотел все свое свободное время уделять семье.

Но да, он звонил мне и предлагал мне возможность вернуться в Россию, в «Зенит».

– Хотите однажды вернуться?

– Да, почему нет. Возможно, когда там будут играть мои сыновья.