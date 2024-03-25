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    Данни объяснил, почему отказался вернуться в «Зенит»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Данни рассказал, что председатель правления петербургского клуба Александр Медведев предлагал ему вернуться в команду.

    – Медведев звонил мне, чтобы узнать, какие у меня планы, чем я планирую заниматься. И предложил мне возглавить академию «Зенита», но у меня на первом месте стояло здоровье моей дочери, и я принял решение остаться в Португалии. И не хотел думать ни о какой работе. Хотел все свое свободное время уделять семье.

    Но да, он звонил мне и предлагал мне возможность вернуться в Россию, в «Зенит».

    – Хотите однажды вернуться?

    – Да, почему нет. Возможно, когда там будут играть мои сыновья.

    • Данни выступал в «Зените» с 2008 по 2017 годы.
    • Он завершил игровую карьеру в декабре 2018 года.

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    Источник: YouTube-канал kolos

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