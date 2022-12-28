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    Данни назвал лучшего футболиста года

    Экс-полузащитник сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни определил лучшего футболиста года.

    «Я признал игроком года Лионеля Месси за победу на чемпионате мира и за хорошую игру, которую он показывает в ПСЖ. Я мог бы также назвать Мбаппе, но считаю, что Месси больше заслуживает этого звания!» – сказал Данни.

    • Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию.
    • Месси в решающем матче оформил дубль.
    • Он впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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