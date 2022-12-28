Данни назвал лучшего футболиста года

Экс-полузащитник сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни определил лучшего футболиста года.
«Я признал игроком года Лионеля Месси за победу на чемпионате мира и за хорошую игру, которую он показывает в ПСЖ. Я мог бы также назвать Мбаппе, но считаю, что Месси больше заслуживает этого звания!» – сказал Данни.
- Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию.
- Месси в решающем матче оформил дубль.
- Он впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Спорт-Экспресс»