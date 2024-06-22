Экс-игрок «Зенита» высказался о перспективах сборной Португалии на Евро-2024

Бывший португальский футболист «Зенита» Мигель Данни поделился своими мыслями по поводу перспектив Португалии на Евро-2024.

«Безусловно, Португалия – реальный претендент на победу в чемпионате Европы. Как я уже говорил, в нашей команде собраны опытнейшие и талантливейшие футболисты. Я верю в то, что сборная Португалии пройдет весь путь Евро и станет чемпионом», – высказался Данни.