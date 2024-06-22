Экс-игрок «Зенита» высказался о перспективах сборной Португалии на Евро-2024

Бывший португальский футболист «Зенита» Мигель Данни поделился своими мыслями по поводу перспектив Португалии на Евро-2024.
«Безусловно, Португалия – реальный претендент на победу в чемпионате Европы. Как я уже говорил, в нашей команде собраны опытнейшие и талантливейшие футболисты. Я верю в то, что сборная Португалии пройдет весь путь Евро и станет чемпионом», – высказался Данни.
- Португалия сумела вырвать победу у Чехии в поединке группового раунда. Победный гол португальская команда забила лишь на 92-й минуте.
- Португальцы занимают 2 строчку, имея на своем счету три очка. В следующем туре дружина Роберто Мартинеса сразится с Турцией.
- 40-летний экс-футболист «Зенита» Мигель Данни повесил бутсы на гвоздь в 2019 году. В своем активе бывший зенитовец имеет 38 игр в майке сборной Португалии. В них он сумел отметиться 4 забитыми мячами. Последний раз Португалия выигрывала Евро в 2016 году.